Так, в Назрани идет реконструкция улицы Муталиева протяженностью 4,1 км, на которой находится общеобразовательная школа № 5. О ремонте этой дороги жители просили неоднократно, так как дорога не ремонтировалась многие годы и не соответствовала нормативным требованиям.

«Безопасность детей — превыше всего. Реконструкция указанной улицы предусматривает расширение проезжей части с обустройством тротуаров, с устройством пешеходных дорожек, довольно высоких бордюрных ограждений вдоль дороги, светофоров и ограждения соответствующей школы. Все учтено для того, чтобы дети могли безопасно добраться до школы, а родители были спокойны за них», — заявил начальник «Ингушавтодора» Батыр Хаматханов.

В конце июня начнется реконструкция участка объекта «Назрань — Сунжа», а именно улицы Осканова протяженностью 1,15 км, где расположились три школы (гимназия № 1, школа № 2 и школа № 9).

Так, планируется устройство пешеходных переходов и светофорных объектов, предусмотренных для установки на дорогах, ведущих к общеобразовательным учреждениям.

Также на улице Рабочей, расположенной в г. Сунже, общей протяженностью 3,5 км, где находится школа № 3, уже в текущее время завершены работы по укладке асфальтобетонного покрытия в два слоя, демонтаж и монтаж бордюрного камня более 4 тыс. погонных метров, дорожные знаки в количестве 131 шт., а также светофорные объекты и пешеходные переходы.

Также в рамках нацпроекта ведутся работы по приведению в нормативное состояние автодорог республики.

«Ингушавтодор» представил топ объектов нацпроекта 2021 года (самый протяженный, самый современный, самый безопасный, самый социально значимый).

Самым протяженным объектом назван объект ремонта автодороги «Гамурзиево — Насыр-Корт», вошедший в региональную программу 2021 года дорожного нацпроекта. Протяженность его составляет 6,285 км. Это один из наиболее загруженных участков дорожной сети республики. Дорожное покрытие проезжей части изношено и не соответствует нормативным требованиям. В рамках нацпроекта предусматривается полная замена дорожной одежды, укрепление обочин, устройство тротуаров, нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков, обустройство пешеходных переходов, замена светофорных объектов.

Самым современным объектом можно по праву считать объект реконструкции автодороги «Подъезд к г. Назрань от трассы «Кавказ» (ул. Муталиева). Протяженность этого объекта составляет 4,3 км. Реконструкция предусматривает устройство 4-х полос движения на протяжении всего участка, с шириной проезжей части 13 м и изменением технических параметров дороги с переводом во вторую техническую категорию. Также устройство 146 штук автомагистральных светильников 120 ВТ, светофоров типа Т7 с искусственным освещением на солнечных батареях.

Самым безопасным объектом признан объект капитального ремонта автодороги «Подъезд к ж.-д. станции Слепцовская от трассы «Кавказ» (ул. Рабочая), протяженностью 3,5 км. В рамках соответствующего ремонта проведены масштабные работы в целях разгрузки дороги и увеличения пропускной способности. Проведена полная замена асфальтобетонного покрытия, установлены дорожные знаки, светофоры, обустроены пешеходные переходы и тротуары, устроены площадки и съезды. Проведены все необходимые работы по повышению безопасности дорожного движения и ликвидации очагов аварийности.

Самый социально значимый объект — «Подъезд к с. п. Плиево от автодороги «Трасса Кавказ — Карабулак — Средние Ачалуки — Гайрбек-Юрт». Это подъездная дорога к Республиканскому онкологическому диспансеру. Ремонт этой дороги был включен в перечень объектов нацпроекта по многочисленным просьбам и обращениям жителей, пациентов и их близких. На объекте в рамках соответствующего ремонта предусмотрены работы по фрезерованию старого дорожного покрытия, устройство асфальтобетонного покрытия, разметка термопластиком и устройство дорожных знаков.

В целом Ингушетия планирует досрочно завершить планы 2021 года с реализацией дополнительных объектов с соответствующим переводом объемов будущих периодов на текущий год.