Уж сколько говорилось по этому поводу, но до сих пор часть родителей отказывается от профилактических прививок. Казалось бы, у каждого из нас Интернет под рукой, ничего не стоит сделать запрос, чтобы увидеть, каковы последствия этой страшной болезни. Знаете, фото изувеченных полиомиелитом детей — они очень даже не для слабонервных.

Многим пользователям социальных сетей, чем сидеть и всякими видеороликами обмениваться, не мешало бы активно распространять эти фото, чтобы родители видели — к чему может привести их неоправданное упорство в этом вопросе. Ведь и духовные лица говорят, что Всевышний не посылает болезни, от которых нет лекарства, но их надо находить. А здесь даже искать не надо, вакцина проверена еще с 60-х годов прошлого века.

Прежде чем перейти к самому третьему туру вакцинации, коротко напомню, что за зараза полиомиелит. Это — острое энтеровирусное заболевание, которое приводит к развитию параличей и к инвалидности ребенка. Полиомиелит поражает, в основном, детей в возрасте до пяти лет, но могут заражаться и заболевать взрослые.

Вирусы полиомиелита отличаются высокой устойчивостью во внешней среде и заразностью. В воде вирус сохраняется до 100 суток, он устойчив к низким температурам, замораживанию, высушиванию. Не разрушаются пищеварительными соками и антибиотиками.

Заражение может произойти при употреблении пищи, воды, зараженной полиовирусом, через «грязные» руки. Группой риска по заражению полиомиелитом являются не привитые и не полностью привитые дети.

Полиомиелит неизлечим, но его можно предупредить. Иммунизация защищает ребенка на всю жизнь.

Напомню, что два тура дополнительной вакцинации детей от 3 месяцев до 9 лет 11 месяцев 29 дней прошли в Ингушетии с 27 февраля по 5 марта и с 3 по 9 апреля, с охватом 62,3% от подлежащих иммунизации (72621 человек) в первом и 90,3% во втором. Средства для проведения мероприятий были выделены из Национального фонда развития республики по поручению Главы региона Махмуд-Али Калиматова.

«У людей должно сложиться понимание того, что это очень серьезная болезнь с тяжелыми последствиями для ребенка. Не каждая мать, наверное, понимает с чем ей придется столкнуться, если ее ребенок заболеет полиомиелитом. Поэтому, должна быть наглядность проблемы, регулярно рассказывайте, показывайте людям о тех разрушениях детского организма, к которому приводит эта болезнь. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Просвещайте население всеми возможными способами», — заявил Махмуд-Али Калиматов на одном из совещаний с участием глав муниципалитетов.

Целью кампании по дополнительной иммунизации является обеспечение высокого уровня популяционного иммунитета против данной инфекции для предотвращения распространения полиовирусов. Вакцина применяется с начала 60-х годов XX века сначала в виде драже, потом — капелек розового цвета. Опыт применения показал ее хорошую переносимость и свидетельствует о высоком иммунитете, который формируется у человека после ее использования.

В некоторых случаях, таких как наличие противопоказаний против вакцинации ОПВ, в закрытых детских организациях, не привитым ранее детям вне зависимости от возраста, вводят инактивированную вакцину.

Благодаря целенаправленной массовой иммунизации детей против полиомиелита, Россия в 2002 году в составе Европейского региона была сертифицирована как страна, свободная от полиомиелита, и сохраняла свой статус в течение истекших 20 лет.

Вместе с тем, в последние годы в Ингушетии отмечается рост числа детей, не привитых против полиомиелита, что связано со значительным количеством отказов от профилактических прививок. Снижение уровня коллективного иммунитета к этой болезни ведет к высокому риску эпидемиологических осложнений, а также в условиях активной внешней и внутренней миграции населения, создает риски появления и распространения полиовирусов как на территории республики, так и на всей территории страны.

Управление Роспотребнадзора по региону (в который раз уже) обратилось к родителям с просьбой принять активное участие в данном мероприятии, и не отказываться без основания от проведения профилактических прививок, приняв во внимание, что вакцинация проводится с целью укрепления, как персонального иммунитета каждого привитого ребенка, так и созданию высоко уровня иммунной прослойки (коллективного иммунитета) среди населения республики.

Премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин на заседании правительства 17 июля в очередной раз напомнил представителям профильных структур о необходимости усилить разъяснительную работу с родителями, отказывающимися от профилактических прививок против полиомиелита.

«Об этом нужно неустанно повторять: подключать СМИ, на местах разговаривать с родителями, показывать наглядно тяжкие последствия этой инфекции, напоминать, что от нее нет лечения, и только профилактика в виде вакцины — самая эффективная на сегодня мера», — подчеркнул премьер.

Он считает, что к разъяснительной работе нужно привлечь представителей духовенства и органов местного самоуправления, уделив особое внимание причинам, по которым родители отказываются от вакцинации.

Между тем, как сообщила руководитель Минздрава Ингушетии Зарема Антошкиева, медицинские учреждения готовы к проведению иммунизации населения, в достаточном количестве имеются все вакцины. Также сформировано более 200 прививочных бригад, в том числе выездных.

«Каждый из нас в ответе за здоровье наших детей. Полиомиелит и корь — это жизненно опасные и смертельные болезни, игнорирование которых ведет к печальным последствиям. Благо, у нас нет дефицита вакцины, она абсолютно безопасна. Вопрос очень серьезный, отказ от прививок может грозить возникновением «вспышки» полиомиелита в нашей республике. Мы не можем этого допустить, поскольку мы в ответе за здоровье нашей нации», — подчеркнула ранее Зарема Антошкиева.