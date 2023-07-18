Полиомиелит неизлечим, но его можно предупредить
В Ингушетии проходит III тур дополнительной иммунизации детей против полиомиелита
В Ингушетии с 17 по 30 июля текущего года проходит III тур дополнительной иммунизации детей против полиомиелита. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач республики Борис Комурзоев.
Уж сколько говорилось по этому поводу, но до сих пор часть родителей отказывается от профилактических прививок. Казалось бы, у каждого из нас Интернет под рукой, ничего не стоит сделать запрос, чтобы увидеть, каковы последствия этой страшной болезни. Знаете, фото изувеченных полиомиелитом детей — они очень даже не для слабонервных.
Многим пользователям социальных сетей, чем сидеть и всякими видеороликами обмениваться, не мешало бы активно распространять эти фото, чтобы родители видели — к чему может привести их неоправданное упорство в этом вопросе. Ведь и духовные лица говорят, что Всевышний не посылает болезни, от которых нет лекарства, но их надо находить. А здесь даже искать не надо, вакцина проверена еще с 60-х годов прошлого века.
Прежде чем перейти к самому третьему туру вакцинации, коротко напомню, что за зараза полиомиелит. Это — острое энтеровирусное заболевание, которое приводит к развитию параличей и к инвалидности ребенка. Полиомиелит поражает, в основном, детей в возрасте до пяти лет, но могут заражаться и заболевать взрослые.
Вирусы полиомиелита отличаются высокой устойчивостью во внешней среде и заразностью. В воде вирус сохраняется до 100 суток, он устойчив к низким температурам, замораживанию, высушиванию. Не разрушаются пищеварительными соками и антибиотиками.
Заражение может произойти при употреблении пищи, воды, зараженной полиовирусом, через «грязные» руки. Группой риска по заражению полиомиелитом являются не привитые и не полностью привитые дети.
Полиомиелит неизлечим, но его можно предупредить. Иммунизация защищает ребенка на всю жизнь.
Напомню, что два тура дополнительной вакцинации детей от 3 месяцев до 9 лет 11 месяцев 29 дней прошли в Ингушетии с 27 февраля по 5 марта и с 3 по 9 апреля, с охватом 62,3% от подлежащих иммунизации (72621 человек) в первом и 90,3% во втором. Средства для проведения мероприятий были выделены из Национального фонда развития республики по поручению Главы региона Махмуд-Али Калиматова.
«У людей должно сложиться понимание того, что это очень серьезная болезнь с тяжелыми последствиями для ребенка. Не каждая мать, наверное, понимает с чем ей придется столкнуться, если ее ребенок заболеет полиомиелитом. Поэтому, должна быть наглядность проблемы, регулярно рассказывайте, показывайте людям о тех разрушениях детского организма, к которому приводит эта болезнь. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Просвещайте население всеми возможными способами», — заявил Махмуд-Али Калиматов на одном из совещаний с участием глав муниципалитетов.
Целью кампании по дополнительной иммунизации является обеспечение высокого уровня популяционного иммунитета против данной инфекции для предотвращения распространения полиовирусов. Вакцина применяется с начала 60-х годов XX века сначала в виде драже, потом — капелек розового цвета. Опыт применения показал ее хорошую переносимость и свидетельствует о высоком иммунитете, который формируется у человека после ее использования.
В некоторых случаях, таких как наличие противопоказаний против вакцинации ОПВ, в закрытых детских организациях, не привитым ранее детям вне зависимости от возраста, вводят инактивированную вакцину.
Благодаря целенаправленной массовой иммунизации детей против полиомиелита, Россия в 2002 году в составе Европейского региона была сертифицирована как страна, свободная от полиомиелита, и сохраняла свой статус в течение истекших 20 лет.
Вместе с тем, в последние годы в Ингушетии отмечается рост числа детей, не привитых против полиомиелита, что связано со значительным количеством отказов от профилактических прививок. Снижение уровня коллективного иммунитета к этой болезни ведет к высокому риску эпидемиологических осложнений, а также в условиях активной внешней и внутренней миграции населения, создает риски появления и распространения полиовирусов как на территории республики, так и на всей территории страны.
Управление Роспотребнадзора по региону (в который раз уже) обратилось к родителям с просьбой принять активное участие в данном мероприятии, и не отказываться без основания от проведения профилактических прививок, приняв во внимание, что вакцинация проводится с целью укрепления, как персонального иммунитета каждого привитого ребенка, так и созданию высоко уровня иммунной прослойки (коллективного иммунитета) среди населения республики.
Премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин на заседании правительства 17 июля в очередной раз напомнил представителям профильных структур о необходимости усилить разъяснительную работу с родителями, отказывающимися от профилактических прививок против полиомиелита.
«Об этом нужно неустанно повторять: подключать СМИ, на местах разговаривать с родителями, показывать наглядно тяжкие последствия этой инфекции, напоминать, что от нее нет лечения, и только профилактика в виде вакцины — самая эффективная на сегодня мера», — подчеркнул премьер.
Он считает, что к разъяснительной работе нужно привлечь представителей духовенства и органов местного самоуправления, уделив особое внимание причинам, по которым родители отказываются от вакцинации.
Между тем, как сообщила руководитель Минздрава Ингушетии Зарема Антошкиева, медицинские учреждения готовы к проведению иммунизации населения, в достаточном количестве имеются все вакцины. Также сформировано более 200 прививочных бригад, в том числе выездных.
«Каждый из нас в ответе за здоровье наших детей. Полиомиелит и корь — это жизненно опасные и смертельные болезни, игнорирование которых ведет к печальным последствиям. Благо, у нас нет дефицита вакцины, она абсолютно безопасна. Вопрос очень серьезный, отказ от прививок может грозить возникновением «вспышки» полиомиелита в нашей республике. Мы не можем этого допустить, поскольку мы в ответе за здоровье нашей нации», — подчеркнула ранее Зарема Антошкиева.