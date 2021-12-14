Об этом газете «Ингушетия» сообщила старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД МВД Ингушетии Зара Ужахова.

— Для участия в конкурсе необходимо разместить на своем аккаунте в социальной сети «Инстаграм» фотографии новогодних елочных игрушек на тему дорожной безопасности с хештегом #Знакбезопасности2022 и отметить нашу страницу, — сообщила собеседница. — В конкурсе принимают участие учащиеся начального и среднего звена образовательных учреждений, в нем будут определены три призовых места, в соответствии с количеством набранных голосов выложенных творческих работ участников. Победителей наградят подарками и дипломами.