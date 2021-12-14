Конкурс

#Знакбезопасности2022

В Ингушетии проходит интернет-конкурс «Дорожный знак на новогодней елке»

0

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, развития у детей творческих навыков, привлечения внимания общественности к профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с помощью средств декоративно-прикладного творчества в нашей республике с 10 по 21 декабря 2021 проходит интернет-конкурс «Дорожный знак на новогодней елке».

Об этом газете «Ингушетия» сообщила старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД МВД Ингушетии Зара Ужахова.

— Для участия в конкурсе необходимо разместить на своем аккаунте в социальной сети «Инстаграм» фотографии новогодних елочных игрушек на тему дорожной безопасности с хештегом #Знакбезопасности2022 и отметить нашу страницу, — сообщила собеседница. — В конкурсе принимают участие учащиеся начального и среднего звена образовательных учреждений, в нем будут определены три призовых места, в соответствии с количеством набранных голосов выложенных творческих работ участников. Победителей наградят подарками и дипломами.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В МВД по Ингушетии призвали водителей получать права через портал государственных услуг
Ингушетия оказалась на последних позициях списка по доступности покупки автомобилей
В Ингушетии за минувшие сутки Covid-19 выявлен у 85 человек
Жительницу Ингушетии уличили в попытке мошенничества при получении выплат
Юные борцы спортивной школы «Ali-Yurt» из Ингушетии успешно выступили на открытом первенстве города Симферополя
В Ингушетии в канун новогодних праздников начали охоту на «черных лесорубов»
Установлен хозяин схрона с оружием и боеприпасами в Ингушетии
Власти Ингушетии возьмут на особый контроль вопросы реализации нацпроектов «Образование» и «Демография»
В Ингушетии дело о ДТП с тяжкими последствиями для здоровья человека направлено в суд
На лечение детей с тяжелыми заболеваниями правительство направит почти 22 млрд рублей
Капитальный ремонт 23 школ проведут в Ингушетии в 2022 году

Главное

Яндекс.Метрика

 