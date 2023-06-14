В Ингушетии проходит Неделя отказа от алкоголя

О последствиях этого пагубного влияния на здоровье человека и на его образ жизни нам расскажет врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Айшат Газикова:

— Употребление алкоголя является причиной заболеваний, а также других нарушений здоровья. При употреблении алкоголя возникает риск развития таких проблем со здоровьем, как психические и поведенческие расстройства, включая алкогольную зависимость, и тяжелые неинфекционные заболевания, такие как цирроз печени, некоторые виды рака и сердечно-сосудистые болезни.

Чрезмерное употребление алкоголя приводит к смертельному исходу на ранней стадии жизни. В возрастной категории 20-39 лет примерно 13,5% смертей связаны с алкоголем.

В 2022 году, по данным федерального проекта «Трезвая Россия», названы самые пьющие и самые трезвые регионы. Самыми пьющими регионами России по итогам 2022 года оказались Сахалинская область, Чукотка и Курганская область.

Приятно отменить, что самыми «непьющими» регионами РФ оказалась Республика Ингушетия, в числе таких регионов, как Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.

В Ингушетии очень мало людей с алкогольной зависимостью. На учете стоит всего несколько десятков человек. Прежде всего это связано с религиозным аспектом жизни, поскольку алкоголь в исламе под запретом, и, конечно же, играет роль менталитет нашего населения. Магазинов в республике, торгующих спиртными напитками, буквально единицы.

Профилактика алкоголизма направлена на формирование негативного отношения к спиртному, и главной задачей является формирование у человека образа жизни, в которой у него не будет тяги к алкоголю.

Основными факторами защиты от алкоголизма являются сплоченность членов семьи, хорошее воспитание, отсутствие конфликтов в семье, высокий уровень интеллекта, физическое и психическое здоровье, занятия спортом, устойчивость к стрессам, хороший уровень достатка, регулярное медицинское наблюдение, низкий уровень криминализации в населенном пункте.

В свою очередь Центр общественного здоровья и медицинской профилактики борется с этой пагубной привычкой посредством информирования населения о разрушительном воздействии спиртных напитков, о возможных последствиях при их употреблении и о методах предотвращения распространения алкоголизма среди населения.