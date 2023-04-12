Здоровье

Залог здорового питания

В Ингушетии проходит Неделя подсчета калорий

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На этой неделе с 10 по 16 апреля в Ингушетии и по всей России проходит Неделя подсчета калорий. По этому поводу Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики проводит тематические лекции для школьников, где рассказывают о здоровом и правильном питании, и о способах расчета калорий.

Слушателям предоставляются буклеты и брошюры по данной тематике, а в региональных СМИ освещаются вопросы, посвящённые теме рационального питания.

Помимо прочего, в рамках Недели запланировано проведение радиоэфира, посвящённого вопросам нерационального питания, его последствиях и способах избавления от излишнего веса.

Всем давно известно, что залог здорового питания — это умеренность в потребляемой пище. О здоровом питании и рациональном подходе к потребляемой пищи нам расскажет врач Республиканского центра здоровья Малика Евлоева:

— Нерациональное питание с большой энергоемкостью пиши, малоподвижный образ жизни, потребление хлебобулочных изделий, а также частые перекусы и прием энергетиков, газированных напитков и употребление сладкого являются значимыми факторами развития абдоминального типа ожирения. Что касается той категории людей, которые в анамнезе склоны к полноте и в дополнение имеют хронические заболевания пищеварительной системы, для них существуют строгие ограничения в пищевом рационе.

Люди с избыточным весом, борющиеся с ожирением, для того чтобы сохранить не только эстетику фигуры, но и здоровье пищеварительной, эндокринной систем, должны научится питаться «правильно», а именно исключать потребление жирной, жареной, острой, сладкой пищи и ограничивать потребление хлебобулочных изделий. Для людей с проблемой избытка веса существуют методы терапии нормализации массы тела, в первую очередь терапия включает в себя диагностику состояния здоровья человека как физического, так и эмоционального.

Что касается физического здоровья, для диагностики его состояния нужно сдать ОАК, ОАМ, БхАК, пройти ФЭГДС, сдать анализ на гормоны щитовидной железы — ТТГ, Т3 и Т4, понять в каком дефиците или избытке находятся основные необходимые витамины и минералы. Затем приступить к оценке психологического здоровья, пройти необходимые тесты у психолога, если нужно — подключить и психотерапевта.

Как только установятся причины повышения массы тела, можно уже действовать строго на триггеры, совместно работая с терапевтом, диетологом и гастроэнтерологом.

Для конкретного случая существуют специально проработанные диеты, которые считывают соотношение белков, жиров и углеводов. Также нужно составлять совместно с докторами свой рацион дня, рассчитывая при этом килокалории потребляемых продуктов.

Медицина не рекомендует избавляться от избыточного веса самостоятельно, это может привести к тому, что через некоторое время сниженный вес снова вернётся.

Но если же вы решили похудеть, не забывайте, что сброшенные килограммы за неделю не должны превышать 0,5-1,5 кг или 3-5 кг в месяц. Рекомендуемая суточная норма килокалорий для женщин — 1500-2000, а для мужчин — 2000-2500, но эти цифры индивидуальны для каждого и зависят от множества факторов.

Сегодня каждый умеет пользоваться услугами мобильной связи. Так, среди услуг есть специальное мобильное приложение, где можно посчитать килокалории. Подсчёт в свою очередь позволит отслеживать состояние своего здоровья, изменения веса в ту или иную сторону и в целом сам процесс похудения.

Поддерживать уже установившийся нормальный вес можно, употребляя низкокалорийную пищу. Очень важно при нормализации массы, пить большее количество воды, чем обычно.

Но нельзя путать эмоциональный и физический голод. В дополнение ко всему, нужно подключить и физические нагрузки. На сегодняшний день очень много видов спорта, можно выбрать на ваш вкус, есть в доступе сегодня и для женщин различные залы для занятия спортом, можно подключить ежедневную ходьбу, бег и тому подобное.

Главное помните, если вы начали следить за своим весом, физические нагрузки значительно облегчат ваше стремление и волю к сохранению нормального веса.

 

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