Основную часть времени человек проводит на работе, и одним из факторов, определяющих общее благосостояние, является то, как он себя чувствует на рабочем месте.

На продуктивность труда оказывают влияние комфортные условия труда и благоприятная психологическая атмосфера в коллективе, которые способствуют охране психического здоровья людей

Работодатели сейчас все чаще признают, что в действительности именно сотрудники являются превыше всего в организации. И физическое и умственное состояние людей на работе влияет на эффективность и производительность организации в целом.

В нынешнее время важным ориентиром развития охраны здоровья граждан является внедрение корпоративных программ на предприятиях. Это многомодульные проекты, направленные на профилактику основных факторов риска развития неинфекционных заболеваний.

Значимость популяризации лучших практик укрепления здоровья на рабочих местах определена социально-экономическими изменениями в обществе и значительным ухудшением состояния здоровья людей.

Корпоративные программы способствуют укреплению здоровья на рабочих местах и профилактике заболеваний, а также они могут улучшить здоровье работников, сократить расходы работодателя на оказание медицинской и социальной помощи, повысить производительность труда и обеспечить положительный возврат инвестиций, что является выгодным как для работников, так и для работодателей.

Врач республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Айшет Газикова рекомендует читателям, что именно можно отнести к таким практикам. Первое — это правильное и сбалансированное питание на рабочем месте. Это может в значительной степени повлиять на способность сотрудника плодотворно выполнять свою работу.

Далее, физическая активность. Физическая деятельность является неотъемлемой частью здорового образа жизни. Программы здоровья на рабочем месте могут способствовать включению физической активности в повседневную жизнь, создавать среду, поддерживающую необходимый уровень физической активности.

Отказ от курения. Как правило, курящие люди болеют чаще, чем некурящие. Кроме мер запрета, которые правильнее проводить путем создания равноценной альтернативы, работодатели также могут включить в свои программы оздоровления рабочих мест, предложение услуг по отказу от курения на предприятии или предоставление времени на прием к врачу для обсуждения вопроса о том, как бросить курить.

Отказ от алкоголя. Употребление алкоголя на рабочем месте приводит к различным медико-социальным и экономическим последствиям для сотрудников и организаций. Поэтому в программы по укреплению здоровья рабочих мест важно включать необходимые меры, направленные на выявление лиц с риском пагубного потребления алкоголя и оказание им профилактической помощи.

Ограничение стрессовых нагрузок. Из-за стресса люди сталкиваются с множеством проблем со здоровьем, такими как депрессия, болезни сердца, диабет и ожирение. Программы оздоровления на рабочем месте, которые помогают сотрудникам справляться со стрессом, могут улучшить их здоровье и благосостояние.

Профилактические осмотры и своевременная вакцинопрофилактика.

В рамках Недели популяризации лучших практик укрепления здоровья на рабочих местах нашим центром проводятся мероприятия в государственных учреждениях по ознакомлению жителей Ингушетии о важности укрепления здоровья на рабочем месте.