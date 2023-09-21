Здоровье

К дню борьбы с болезнью Альцгеймера

В Ингушетии проходит Неделя популяризации здорового старения

0

Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики с 18 по 24 сентября проводит в Ингушетии Неделю популяризации здорового старения в честь Всемирного дня борьбы с болезнью Альцгеймера, который ежегодно отмечается 21 сентября. Он призван повысить осведомленность населения о таком серьезном хронически прогрессирующем неизлечимом заболевании, так как от него страдают не только больные, болезнь затрагивает и меняет образ жизни всех членов семьи.

О причинах заболевания Альцгеймера и профилактике нам рассказывает врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Радимхан Досхоева:

— Улучшение в сфере здравоохранения способствовало тому, что продолжительность жизни увеличилось. В то же время это привело к увеличению числа людей с неинфекционными заболеваниями.

Неинфекционные заболевания являются одной из основных причин болезней, страданий, инвалидизации и преждевременной смерти в двадцать первом веке. В число заболеваний, вносящих свою лепту в глобальное бремя неинфекционных заболеваний, входит и болезнь Альцгеймера.

Болезнь Альцгеймера — разновидность старческого слабоумия, при котором возникают проблемы с памятью, мышлением, поведением и способностью выполнять повседневные действия. На ранней стадии симптомы деменции чаще всего бывают незаметными, но по мере того, как болезнь прогрессирует и оказывает все большее влияние на головной мозг, симптомы становятся более явными.

Основные симптомы болезни Альцгеймера: нарушение памяти, утрата практических навыков, нарушение речи, невнимательность, нарушение ориентации в пространстве, агрессивность, беспричинные конфликты с родственниками. Прогрессирование болезни происходит у каждого пациента индивидуально, но средняя продолжительность жизни после установления диагноза составляет восемь лет. Данное заболевание оказывает глубокое воздействие не только на страдающих ею людей, но и на тех, кто осуществляет уход за ними, и на членов их семей.

По результатам статистических данных за прошлый год, в нашей республике с диагнозом болезнь Альцгеймера числятся 172 пациента, из них у 32-х впервые в жизни зарегистрировано данное заболевание в прошлом году.

Деменция у многих воспринимается как естественный процесс старения, а не патологический процесс, старость может быть активной и здоровой, если ещё в молодом возрасте взять за основу ведение здорового образа жизни. Хотя до сих пор не изучены причины, почему у некоторых людей возникает болезнь Альцгеймера, исследования на сегодняшний день позволили лучше понять, какие факторы делают человека более уязвимым для болезни.

Прежде всего пожилой возраст — это главный фактор риска развития болезни Альцгеймера. Большинство людей с болезнью Альцгеймера не моложе 65 лет. Для профилактики деменции для пожилых людей очень важно быть социально активным, работать по мере сил, им также необходим полноценный сон и отдых. Одним из основных факторов риска возникновения болезни Альцгеймера является сердечно-сосудистые заболевания, поэтому первичная профилактика должна быть направлена на противодействие факторам риска развития сосудистых заболеваний, включая диабет, гипертензию в среднем возрасте, ожирение в среднем возрасте, курение и отсутствие физической активности, увеличение холестерина в крови. Нужно стараться избегать стрессовых ситуаций, получать больше положительных эмоций, потому что оптимисты меньше подвержены возникновению этому заболеванию. Чтение литературы, заучивание стихов, разгадывание кроссвордов и другие интеллектуальные занятия также способствует профилактике заболевания.

Ну и главное, мы призываем население нашей республики проходить диспансеризацию, так как диспансеризация относится к приоритетным медицинским мероприятиям профилактики заболеваний, проведение которых направлено на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Бойцы смешанных единоборств Ингушетии готовятся к соревнованиям за кубок России в Омске
В Назрани торжественно открыли новый торгово-офисный центр
В поддержке террористов в Сирии подозревается жительница Ингушетии
В Назрановском районе Ингушетии обсудили вопросы осеннего призыва на военную службу
Автомобили с низкой посадкой выявляли госавтоинспекторы Ингушетии в Карабулаке
Более 3 тыс. работников Ингушетии используют электронные трудовые книжки
Пропавшую школьницу разыскивают правоохранители Ингушетии
Транспортные полицейские Ингушетии проводят профилактическую операцию «Школьник»
В селе Экажево Ингушетии завершена реконструкция пяти мусульманских кладбищ
Жителя Татарстана будут судить в Ингушетии за попытку сбыть более 500 граммов гашиша
Прокуратура Ингушетии и СКР проверяют информацию о госпитализации детей после взрыва гранаты

Главное

Яндекс.Метрика

 