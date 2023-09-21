О причинах заболевания Альцгеймера и профилактике нам рассказывает врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Радимхан Досхоева:

— Улучшение в сфере здравоохранения способствовало тому, что продолжительность жизни увеличилось. В то же время это привело к увеличению числа людей с неинфекционными заболеваниями.

Неинфекционные заболевания являются одной из основных причин болезней, страданий, инвалидизации и преждевременной смерти в двадцать первом веке. В число заболеваний, вносящих свою лепту в глобальное бремя неинфекционных заболеваний, входит и болезнь Альцгеймера.

Болезнь Альцгеймера — разновидность старческого слабоумия, при котором возникают проблемы с памятью, мышлением, поведением и способностью выполнять повседневные действия. На ранней стадии симптомы деменции чаще всего бывают незаметными, но по мере того, как болезнь прогрессирует и оказывает все большее влияние на головной мозг, симптомы становятся более явными.

Основные симптомы болезни Альцгеймера: нарушение памяти, утрата практических навыков, нарушение речи, невнимательность, нарушение ориентации в пространстве, агрессивность, беспричинные конфликты с родственниками. Прогрессирование болезни происходит у каждого пациента индивидуально, но средняя продолжительность жизни после установления диагноза составляет восемь лет. Данное заболевание оказывает глубокое воздействие не только на страдающих ею людей, но и на тех, кто осуществляет уход за ними, и на членов их семей.

По результатам статистических данных за прошлый год, в нашей республике с диагнозом болезнь Альцгеймера числятся 172 пациента, из них у 32-х впервые в жизни зарегистрировано данное заболевание в прошлом году.

Деменция у многих воспринимается как естественный процесс старения, а не патологический процесс, старость может быть активной и здоровой, если ещё в молодом возрасте взять за основу ведение здорового образа жизни. Хотя до сих пор не изучены причины, почему у некоторых людей возникает болезнь Альцгеймера, исследования на сегодняшний день позволили лучше понять, какие факторы делают человека более уязвимым для болезни.

Прежде всего пожилой возраст — это главный фактор риска развития болезни Альцгеймера. Большинство людей с болезнью Альцгеймера не моложе 65 лет. Для профилактики деменции для пожилых людей очень важно быть социально активным, работать по мере сил, им также необходим полноценный сон и отдых. Одним из основных факторов риска возникновения болезни Альцгеймера является сердечно-сосудистые заболевания, поэтому первичная профилактика должна быть направлена на противодействие факторам риска развития сосудистых заболеваний, включая диабет, гипертензию в среднем возрасте, ожирение в среднем возрасте, курение и отсутствие физической активности, увеличение холестерина в крови. Нужно стараться избегать стрессовых ситуаций, получать больше положительных эмоций, потому что оптимисты меньше подвержены возникновению этому заболеванию. Чтение литературы, заучивание стихов, разгадывание кроссвордов и другие интеллектуальные занятия также способствует профилактике заболевания.

Ну и главное, мы призываем население нашей республики проходить диспансеризацию, так как диспансеризация относится к приоритетным медицинским мероприятиям профилактики заболеваний, проведение которых направлено на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний.