Здоровье

С заботой о подрастающем поколении

В Ингушетии проходит Неделя продвижения здорового образа жизни среди детей

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С 28 августа по 3 сентября в Ингушетии, как и по всей России, проходит Неделя продвижения здорового образа жизни среди детей.

В рамках этого мероприятия Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики проводит различные мероприятия, направленные на повышение информированности детей и их родителей о важности ответственного отношения к своему здоровью. Сотрудники центра читают лекции для работников организаций, проводят профилактические беседы с воспитанниками детских учреждений, семинары с медицинскими работниками, радиоэфиры и т. п.

Врачи призывают к своему здоровью относиться бережно и стараться сохранять его с детства. Необходимо детям и подросткам заложить установку на ведение здорового образа жизни, а также сформировать у ребенка устойчивое сопротивление к вредным привычкам, к таким как употребление наркотиков, алкоголя и табака.

Не секрет, что дети — это отражение старших, они интересуются увлечениями своих родителей и перенимают привычки взрослых. Поэтому более действенно работает личный пример. Если родитель будут вести здоровый образ жизни, то, скорее всего, это же будет делать и их ребенок. А для этого необходимо заниматься физической культурой и спортом, соблюдать режим сна и отдыха, изменить рацион в пользу здорового питания.

О правилах здорового питания расскажет инструктор по гигиеническому воспитанию Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Салима Белхароева:

— От качества питания зависит иммунитет, физическое и умственное развитие ребенка, его пищевое поведение во взрослой жизни. Здоровое питание, ежедневный рацион которого основывается на принципе «не навредить», отвечает требованиям безопасности и создает условия для физического и интеллектуального развития человека и будущих поколений.

Чтобы питание приносило ребенку только пользу, рекомендуется следовать правилам здорового питания: нужно соблюдать равновесие между поступающей пищей и энергозатратами ребенка, поддерживать баланс между белками, жирами, углеводами, витаминами и минеральными веществами, стараться придерживаться постоянного режима питания.

Детям и подросткам необходимо ежегодно проходить профилактические осмотры. Это необходимо для того, чтобы на ранних стадиях выявить заболевания и факторы риска их развития, а также начать своевременное лечение. Конкретный перечень обследований зависит от возраста ребенка.

В настоящее время в общеобразовательных учреждениях нашей республики учебный процесс выстраивается так, чтобы сохранить качество обучения детей и при этом не нанести ущерб их здоровью.

Необходимо помнить, что здоровье подрастающего поколения — это будущее здоровье всей страны.

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