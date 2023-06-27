Сотрудники центра разъясняют жителям региона меры профилактики рака легких, проводят лекции, репортажи, радиоэфиры, публикуют статьи в газетах и на официальном сайте центра.

О факторах риска и о том, как предупредить злокачественную болезнь, рассказывает врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Салима Белхороева:

— Рак легких — это злокачественная опухоль, которая берет начало из тканей бронхов или легочной паренхимы. Факторы риска развития рака легкого подразделяются на две категории — внутренние и внешние. К внутренним факторам риска можно отнести хронические заболевания легких, наследственную отягощённость. К внешним факторам можно отнести работу, связанную с вредными химическими и дизельными выхлопами, мышьяком и т. д. Люди, работающие с этими веществами, должны соблюдать осторожность и правила техники безопасности. К факторам риска можно отнести все то, что повышает вероятность возникновения рака у человека. Основные факторы риска связаны с окружающей средой. Ряд факторов относится к жизненным привычкам человека.

Курение является одной из причин развития более двадцати двух злокачественных новообразований различной локализации и увеличивает риск развития рака легкого более чем в 15 раз. Чем больше курит человек, тем выше риск возникновения рака легкого. Если человек прекращает курить до возникновения рака легкого, то легочная ткань постепенно возвращается к норме. Прекращение курения снижает риск возникновения рака легкого.

Некурящие люди, которые вдыхают дым табака (пассивное курение), также имеют повышенный риск рака легкого. Туберкулез и некоторые виды воспаления легких часто оставляют после себя рубцы, и эти рубцы могут повысить риск развития рака легкого.

Первичная профилактика заключается в соблюдении здорового образа жизни и организации питания. Питание должно быть сбалансированным, регулярным. В рационе должно быть много овощей и фруктов, каждый день нужно есть клетчатку, нужно ограничить потребление вредных продуктов, в рационе должна быть пища богатая витаминами С, Е, группы В.

Для профилактики рака легкого необходимо соблюдать здоровый образ жизни. Отказаться от курения и алкоголя, укреплять свой иммунитет, лечить инфекционные заболевания (не допускать появление хронических инфекций и воспалений), вести активный образ жизни (заниматься спортом, уделять физической активности хотя бы 30 минут в день), контролировать уровень стресса и психологических нагрузок, следить за качеством сна и его продолжительностью.

Вторичная профилактика заключается в регулярных обследованиях, которые нужно проходить, чтобы выявить онкологию на ранней стадии. Ежегодно проходить обследование необходимо следующим лицам: курильщикам, людям старше 55 лет (особенно важно регулярно обследоваться тем, у кого есть хронические заболевания органов дыхания или хронические инфекции), работникам вредных производств.

При профилактическом обследовании выполняют рентгенографию или компьютерную томографию легких. Ежегодно также необходимо делать флюорографию (это исследование проверяет состояние легких, но оно не выявляет рак на ранней стадии). Поэтому тем, кто находится в группе риска, необходимо проходить дополнительное обследование.