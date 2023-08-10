В связи с этим Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики проводит разного рода беседы, лекции, информационные мероприятия по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и ведения здорового образа жизни. Сегодня об этом рассказывает нашим читателям врач Республиканского центра Айшат Газикова:

— Прежде всего надо отметить, что здоровый образ жизни является основой профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Это особый подход ко всем аспектам собственного здоровья, и он предполагает, прежде всего правильное питание, достаточную физическую активность, отказ от вредных привычек, ну и конечно же, проведение профилактических обследований с целью своевременного выявления неинфекционных заболеваний.

Одними из самых неблагоприятных рисков для сердца и сосудов является наследственный фактор. За ним уже идёт низкая физическая активность, ожирение и сахарный диабет и ряд вредных привычек — курение, злоупотребление алкоголем,

В основе профилактики сердечно-сосудистых заболеваний лежит регулярный контроль таких показателей, как индекс массы тела, артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови.

Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний необходимо бороться с лишним весом. Ожирение является одним из самых распространенных факторов, повышающих риск патологий сосудов и сердца — каждые лишние 10 кг могут повышать артериальное давление (АД).

В связи с этим, рекомендуется регулярно взвешиваться и измерять окружность живота для определения абдоминального ожирения. Индекс массы тела (по Кетле) — до 28,0; обхват талии — до 88 см у женщин, до 102 см у мужчин.

Частое и излишнее потребление жирных и жареных блюд, соли и сахара приводит к нарушению состояния сосудов и развитию инфарктов, инсультов, гипертонической болезни и других опасных недугов. Повышенное содержание насыщенных жиров, кофеина, соли и сахара увеличивает уровень «вредного» холестерина и сахара в крови. Происходит сужение просвета сосудов, приводя к их износу.

Важно следить за уровнем холестерина в крови. Это необходимо начать делать уже после 30 лет. У здоровых людей его уровень не должен превышать 5 ммоль/л, а у больных с сахарным диабетом — 4-4,5 ммоль/л. Необходимо начать ежегодный контроль за уровнем сахара в крови до 50 лет. Его уровень не должен превышать 3,3-5,5 ммоль/л (в крови из пальца).

Следить за артериальным давлением, и своевременно принимать меры к его снижению. По данным статистики в России из-за артериальной гипертензии умирает около 100 тыс. человек.

Стоит подчеркнуть, что частые стрессовые ситуации приводят к износу сосудов и миокарда. Во время нервного перенапряжения повышается уровень адреналина. В ответ на его воздействие сердце начинает биться учащенно, а сосуды сковываются спазмом. В результате происходит скачок артериального давления, и миокард изнашивается намного быстрее. Чтобы противостоять стрессу, необходимо чаще бывать на свежем воздухе или на природе, научиться не реагировать бурно на мелкие неприятности или бытовые сложности, соблюдать режим труда и отдыха, высыпаться, получать положительные эмоции от хобби и общения с друзьями.

Следует помнить также, о плановом прохождении диспансеризации и своевременном посещении кардиолога тем, кто находится в группе риска по развитию патологий сердца и сосудов. Это касается в том числе лиц, отмечающих повышение показателей артериального давления при самостоятельном его измерении.

Берегите себя и своих близких.