В рамках этой работы Республиканским центром общественного здоровья и медицинской профилактики Республики Ингушетия проводится комплекс мероприятий, позволяющих предупредить вовлечение молодёжи в пагубное употребление наркотических средств. Мероприятия предусматривают и работу с родителями в плане повышения их грамотности в отношении наркозависимости, чтобы они вовремя могли распознать, что их ребенок употребляет наркотические вещества, и как в этом случае им следует поступать, как помочь в борьбе с данным недугом, к какому врачу подойти и главное, как профилактировать данное заболевание.

— Наркотики не просто вызывают зависимость, — говорит врач республиканского центра Малика Евлоева, — они изменяют химические процессы головного мозга, в результате чего и наступает стойкая зависимость. Молодой человек просто не может справиться с постоянным, непреодолимым желанием употребить психоактивное вещество. В этом и заключается вся беда, влекущая за собой тяжёлые последствия. Ведь с каждым разом возрастает и доза употребляемых веществ, и частота приёма, а в случае, если молодой человек не смог достать на данный момент требуемую ему дозу, у него начинается так называемая «ломка», на медицинском языке это называется абстинентный синдром.

Человек попросту начинает терять себя. Все его мысли направлены только на то, чтобы любым путём заполучить в нужное ему время психотропное вещество, наркотики. Других мыслей у него нет, идёт деградация личности, нарушается концентрация внимания, появляются проблемы с памятью, человек становится раздражительным. Плюс ко всему, желание достать вещество любой ценой толкает его на преступление, порой и тяжкое.

Ну разумеется, страдает в целом весь организм. И на первом же этапе печень, охранник нашего организма, она в первую очередь реагирует на поступающие в организм ядовитые вещества, как следствие, идёт апоптоз её клеток и формирование цирроза. Не секрет, что наркоманы пользуются и общими шприцами, отсюда и гепатит В и С, ВИЧ-инфекция и т. д. Страдает и сердечная мышца, которая постоянно находится в стимуляции и под большим прессингом. У молодых людей в целом снижается иммунитет.

2 марта в Ингушском государственном университете врачами Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики была проведена лекция, посвященная вопросам наркомании, цель которой повысить информированность населения об опасности употребления наркотических средств.

Перед собравшимися в зале преподавателями, студентами ингушского вуза и их родителями выступали главный внештатный специалист психиатр-нарколог Д. Х. Ваделов, инструктор ПДН отдела МВД России по г. Магасу капитан полиции Х. С. Плиева и специалист по программе профилактики и лечения наркозависимых реабилитационного центра «Наследие» Р. А. Зурабов.

Выступающие проинформировали присутствующих о том, к каким последствиям приведёт желание употребить вещество, вызывающее зависимость, которое, как правило, происходит либо «за компанию», или из желания казаться взрослым, самостоятельным, а ещё хуже — испытать удовольствие, получить острые ощущения.

Родителям, коль постучалась в дом беда, порекомендовали быть бдительнее. Они должны одними из первых заметить перемены в своём ребёнке, а не тогда, когда об этом узнают все и у молодого человека появится стойкая зависимость, из которой выводить его будет гораздо сложнее. Лекторы отметили, что необходимо при первых же признаках подозрения обращаться за помощью к специалистам в медицинские организации.

В общем, все пришли к единому мнению, что надо бить в колокола, ибо от наркозависимости гибнет молодёжь, будущее народа, будущее страны.