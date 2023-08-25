Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики в рамках Недели профилактики заболеваний ЖКТ проводит с 21 по 25 августа 2023 года разного рода мероприятия по предупреждению, профилактике и лечению заболеваний желудочно-кишечного тракта.

О факторах риска развития заболеваний желудочно-кишечного тракта и мерах профилактики, расскажет инструктор по гигиеническому воспитанию Салима Белхароева:

— Наиболее часто встречающиеся заболевания ЖКТ — это гастродуоденальные язвы, желчнокаменная болезнь, панкреатит, рак желудка, рак толстой кишки.

Среди факторов, которые влияют на возникновение и обострение болезней органов пищеварения, следует отметить в первую очередь возраст, потому как риск заболеваний органов пищеварения увеличивается с возрастом. Имеет значение и пол. К примеру, у женщин чаще развивается желчнокаменная болезнь, у мужчин чаще рак желудка. Следующий фактор — наследственность. Если у ближайших родственников была желчнокаменная болезнь, онкология, язвенный колит и болезнь Крона, то в этом случае увеличивается риск данных заболеваний.

Вредные привычки также способствуют возникновению болезней ЖКТ. Табакокурение является важным фактором развития гастродуоденальных язв, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, острого панкреатита, желчнокаменной болезни. Алкоголь повышает риск развития острого панкреатита, алкогольной болезни печени. Следует отметить и избыточную массу тела, что также отрицательно сказывается на здоровье пищеварительной системы.

Также к язвенной болезни может привести бактерия хеликобактер пилори, хотя она может обитать в желудке и клинически не проявляться на протяжении всей жизни человека. Повышенное потребление рафинированного сахара и снижение потребления клетчатки рассматриваются как потенциальные факторы риска болезни Крона и язвенного колита.

В основе функциональных заболеваний желудочно-кишечного тракта лежит повышение чувствительности нервных окончаний в этих органах. Сигналы от этих органов воспринимаются головным мозгом как очень сильные. Теперь ясно, почему ведущую роль в возникновении данных болезней играют психоэмоциальные расстройства, психоэмоциональные нагрузки, стрессы и т. д.

Как защититься от такого недуга? В целях профилактики заболеваний органов пищеварения необходимо включить в рацион пищевые волокна — важные составляющие в режиме питания. Клетчатка представлена пищевыми волокнами, которые перевариваются ферментами микроорганизмов, населяющих кишечник человека. Норма потребления клетчатки в сутки — 25-30 г, или 400 г овощей и фруктов в сутки. Пищевые волокна нормализуют стул, способствуют росту полезных бактерий. Значит, необходимо употреблять чаще овощи, фрукты, бобовые, злаковые. Учитывая, что данные продукты могут усиливать вздутие живота, то рекомендовано их постепенное увеличение в рационе.

Кофе стимулирует моторику толстой кишки, что усиливает позывы к акту дефекации, актуально у лиц, страдающих запором. Он снижает риски вероятности рака печени. Такая польза исследована у черного кофе без добавления молока, сливок, сахара. Норма потребления кофе — 3-4 чашки в день.

Желательна вакцинация от гепатита В. Вирус гепатита В переходит в хроническую форму, а значит, возрастает риск цирроза и рака печени.

Необходимо своевременное прохождение диспансеризации и профилактических осмотров, что позволяет выявить полипы и опухоли на ранней стадии — желательно олоноскопия после 45 лет.

Рекомендуется ежегодное проведение исследования кала на скрытую кровь.

И, конечно же, сохранение эмоционального здоровья и физическая активность — они важны не менее любой диеты. Рекомендованная физическая активность — 150 минут умеренных нагрузок или 75 минут интенсивных нагрузок в неделю.

Таким образом, основными способами профилактики болезней органов пищеварения являются следующие: отказ от курения; помнить, что безопасных доз алкоголя не существует; нормализация веса; регулярная физическая активность; ежегодные профилактические осмотры; ежедневное потребление овощей и фруктов не менее 400-500 г; нормализация психоэмоционального фона.