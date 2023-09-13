В рамках Недели сокращения потребления алкоголя Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики проводит тематические лекции и семинары для населения, рассказывая о том, как пропаганда здорового образа жизни с юных лет может стать главным союзником в борьбе с алкогольной зависимостью.

Об этом и другом расскажет инструктор по гигиеническому воспитанию С. Белхароева:

— Алкоголизм — это пристрастие к употреблению алкоголя, вызванное психической и физической зависимостью, наносящее вред здоровью. Вредное воздействие алкоголя сказывается на всех органах и системах человеческого организма.

От алкоголизма страдают миллионы семей во всем мире. В большинстве случаев алкоголизм развивается постепенно, и на его первые признаки не обращают внимание, хотя он представляет значительную опасность для психики и работы мозга.

У любого человека независимо от наследственности, особенностей личности или окружения может сформироваться алкогольная зависимость, если длительное время злоупотреблять алкоголем. Вместе с тем имеются данные, что предрасположенность к алкоголизму может быть унаследована. Однако позднее их реакция меняется, чувствительность к алкоголю становится выше, чем у других, а синдром интоксикации развивается в более тяжелых формах. Ясно, что нельзя объяснить развитие алкоголизма одними лишь генетическими факторами, важное значение имеет социальное и культурное окружение, приводящее к злоупотреблению алкоголем независимо от того, есть наследственная предрасположенность или нет. Склонность к алкоголизму может быть не только унаследована человеком, но и определена характером семейных отношений или семейных традиций и окружением.

Алкоголизм можно лечить различными способами в зависимости от тяжести состояния, социальных условий и индивидуальных особенностей больного. Одним из действенных методов борьбы с алкоголизмом является профилактика. Выделяют первичную, вторичную, третичную профилактику. Первичная заключается в предупреждение заболевания. Профилактические мероприятия направлены в основном на работу с молодежной средой. Вторичная направлена на зависимых от алкоголя людей, и третичная профилактика направлена на тех, кто прошёл длительную программу реабилитации и освободился от пагубного пристрастия.

Надо помнить, что потребление алкоголя является причиной высокой смертности и заболеваемости, преступности и травматизма. По данным Росстата, число умерших от причин, только лишь непосредственно связанных с алкоголем, составило 47,3 тыс. человек в 2021 г., из них более 70% — население трудоспособного возраста. Причём названный показатель не включает большую часть смертей, косвенно связанных с алкоголем.