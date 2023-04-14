В ярмарке принимают участие более 20 организаций со всей республики, представлены вакансии в различных отраслях, начиная от аграрного сектора, заканчивая сферами здравоохранения и образования, — всего более 460 вакансий. Кроме того, из нескольких регионов, с которыми налажена видеосвязь, выставлено свыше 13 тысяч вакансий, поданных посредством единой платформы «Работа в России». На двух этажах Центра занятости карьерные и кадровые консультанты, а также независимые эксперты в отдельных ячейках помогут соискателям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства.

Огромное стечение народа, в котором выделялась масса из молодых людей — выпускников школ, учащихся профтехучилищ, студентов ИнгГУ (организаторы, к сожалению, не учли возможное столпотворение), свидетельствует о желании людей найти подходящую работу.

Всех собравшихся поприветствовал председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин.

— Прежде всего хотел бы передать слова приветствия всем участникам ярмарки и пожеланий успеха ее работе от лица Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, — обратился премьер-министр к собравшимся. — Ни для кого не секрет, что проблема занятости населения для Ингушетии — одна из самых актуальных среди населения, без преувеличения, она стоит на первом месте перед властями региона. К счастью, определенные подвижки в ее решении в последнее время имеются. Так, если четыре года назад уровень безработицы в республике составлял 30%, то сегодня он снизился на порядок благодаря открытию и вводу в строй крупных предприятий. Хочу пожелать всем, чтобы ваши поиски подходящей, интересной для вас работы сегодня увенчались успехом. Со своей стороны, правительство готово оказать все необходимое содействие в этом направлении.

Поздравил собравшихся с первым подобного масштаба мероприятием в сфере вакансий, проводимым в республике, и министр труда, занятости и социального развития Ингушетии Хаджибекир Муталиев.

— Цель ярмарки — объединить соискателей и работодателей из разных отраслей промышленности: от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций. Для участников это возможность сразу пройти собеседование с несколькими работодателями, найти работу как внутри своего региона, так и за его пределами. Сегодняшняя ярмарка проходит одновременно во всех регионах страны, — сказал он. — Это, безусловно, большое событие. Мы наладили видеосвязь с несколькими регионами, которые представили нам свои вакансии, и в режиме видеоконференции соискатели будут проходить собеседования с работодателями, в ходе этого общения стороны смогут оговорить все условия работы, в том числе по зарплате, предъявляемые к претендентам требования.

Министр отметил, что на ярмарке практически отсутствуют «модные» долгие годы вакансии экономистов и юристов. Работодателям в основном нужны квалифицированные рабочие руки мастеров и инженеров в промышленной сфере. Предлагают здесь и возможность повысить свою квалификацию бесплатно по программам профпереподготовки Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Свои услуги представили Ингушский госуниверситет, где действует специально созданный орган по трудоустройству выпускников вуза, агентство занятости «Вакансия», которое за короткий срок функционирования (основано в 2020 году) успело завоевать популярность среди безработных республики. Рабочие места на ярмарке предлагают и такие крупные предприятия, как «Сад-гигант Ингушетия», обувная и швейная фабрики, другие предприятия.

Завершится ярмарка ближе к вечеру, после чего организаторы подведут итоги и выяснят, сколько человек стало счастливым обладателем рабочего места. Второй, федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства запланирован на 23 июня.