Профилактика ДТП

Будьте внимательны на дорогах!

В Ингушетии проходит профилактическое мероприятие «Пешеход»

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С 14 по 17 апреля на территории Ингушетии проходит профилактическое мероприятие «Пешеход». Об этом газете «Ингушетия» сообщила старший инспектор по пропаганде дорожного движения республиканского УГИБДД МВД Зара Ужахова.

— В зоне внимания сотрудников дорожно-патрульной службы — пешеходы, нарушающие правила дорожного движения, а также водители, не пропускающие пешеходов на пешеходном переходе, — пояснила собеседница.

Госавтоинспекция МВД по Ингушетии напоминает пешеходам, что они должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам. Переходить дорогу пешеходы должны по пешеходным переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть, только убедившись в безопасности предстоящего перехода. При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со светоотражающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. А водителям транспортных средств необходимо повысить внимание к пешеходам, в том числе и детям.

Ужахова особо подчеркнула необходимость помнить, что поведение ребенка на дороге непредсказуемо, и поэтому призвала водителей и родителей быть особенно внимательными.

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