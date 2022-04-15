— В зоне внимания сотрудников дорожно-патрульной службы — пешеходы, нарушающие правила дорожного движения, а также водители, не пропускающие пешеходов на пешеходном переходе, — пояснила собеседница.

Госавтоинспекция МВД по Ингушетии напоминает пешеходам, что они должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам. Переходить дорогу пешеходы должны по пешеходным переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть, только убедившись в безопасности предстоящего перехода. При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со светоотражающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. А водителям транспортных средств необходимо повысить внимание к пешеходам, в том числе и детям.

Ужахова особо подчеркнула необходимость помнить, что поведение ребенка на дороге непредсказуемо, и поэтому призвала водителей и родителей быть особенно внимательными.