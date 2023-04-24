Как отмечает врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Малика Евлоева, Всемирная неделя иммунизации, которая изначально называлась Европейской неделей иммунизации, учреждена для того, чтобы в целом привлечь внимание общественности к иммунизации, так как это единственно верная профилактическая мера от распространенности инфекционных заболеваний.

Иммунизация — это защита отдельного организма, да и в целом населения от инфекционных заболеваний путём усиления искусственного иммунитета при помощи вакцин. Ежегодно иммунизация позволяет предотвратить возможные многочисленные смерти от дифтерии, коклюша, краснухи, кори, свинки и столбняка. За период с 2000 по 2023 год с увеличением числа вакцинированных лиц сократился процент смертельных случаев от кори.

Для того чтобы избежать случаи неадекватных поставок и некачественных вакцин, ВОЗ в рамках Недели иммунизации проводит различные просветительные мероприятия, организует вакцинацию взрослых и детей.

Огромной проблемой для региона за период с 2019 по 2021 год стала борьба против Covid-19. Коронавирусная инфекция распространилась за этот период очень быстро. С началом проведения вакцинации ситуация в регионе улучшилась, и вскоре число смертельных исходов от Covid-19 стало снижаться.

В каждом году тема Всемирной недели иммунизации разная, в 2023 году лозунгом недели стали выражения — «Вакцины работают!», «Вакцинация — это не только право, но и коллективная обязанность!».

Цель проведения Недели иммунизации в том, чтобы увеличить охват вакцинацией путём информирования работников здравоохранения, родителей, опекунов и СМИ о важности иммунизации. Если стабильно, своевременно и правильно вакцинировать население региона, то число заболеваний инфекционного характера станет значительно меньше, и понятие «коллективный иммунитет» будет более реальным и ощутимым.

— Современный календарь профилактических прививок предусматривает защиту от многих инфекций, в частности от туберкулёза, дифтерии, столбняка, коклюша и т. д., — говорит Малика Евлоева. — Все эти заболевания могут привести к серьёзным осложнениям, поэтому надо своевременно вакцинироваться.

Перед проведением вакцинации пациенты в обязательном порядке осматриваются и проводится диагностика, позволяющая уточнить, есть ли противопоказания к проведению вакцинации.

Важность вакцинации заключается в сохранении и спасении жизней от инвалидности и смертности. Важно помнить, что здоровье каждого человека находится в его руках, и для того чтобы поддерживать здоровье, нужно своевременно вакцинироваться.