Отвечая на вопросы нашего издания, председатель Ингушского республиканского отделения Российского Красного Креста Магомед Султыгов отметил его значимость в жизни страны и республики.

«Организация была основана 15 мая 1867 года Александром II, и с тех пор началась наша история. Это непростая история, потому что было очень много падений и очень много взлётов. Когда я говорю про падение, я имею в виду все катаклизмы, которые ощущала Россия на своей памяти. Это различные стихийные бедствия, нельзя не упомянуть Первую и Вторую мировые войны, Великую Отечественную войну. И во всех этих моментах Российский Красный Крест играл основную роль помощи и поддержки пострадавшим, больным и раненым», — рассказывает Султыгов.

На территории Республики Ингушетия в период этнической чистки ингушского населения в 1992 году и Чеченской войны 1994 года была развёрнута площадка международного комитета Российского Красного Креста, который начинает свою работу, когда на той или иной территории возникают вооружённые конфликты.

2 февраля 2002 года было создано Ингушское республиканское отделение Российского Красного Креста.

«Началась планомерная работа по развитию Российского Красного Креста на территории Республики Ингушетия. Это были различные акции и мероприятия. Открыты детские комнаты, в рамках которых с детьми, оказавшимися на территории конфликта, работали психологи и педагоги. В 2005 году на пост председателя был избран Муса Мальсагов, и ему следует сказать отдельное спасибо, потому что то, к чему мы сегодня пришли — это благодаря его усилиям, в частности, то, как была выстроена работа отделения», — отмечает председатель Ингушского республиканского отделения Российского Красного Креста.

Сам же Магомед Султыгов присоединился к Ингушскому региональному отделению в 2005 году в качестве волонтера, а в 2011 году стал инструктором по обучению первой помощи. Стремясь расширить деятельность отделения, молодой человек усердно обучался и неоднократно подавал заявки на грантовые конкурсы. Итогом его стараний стал проект «Служба милосердия», получивший поддержку свыше 4 миллионов рублей.

«Проект был направлен на помощь и поддержку одиноких стариков. В частности, им предоставлялись продуктовые наборы, лекарства...», — рассказывает он.

В апреле 2022 года на собрании президиума Ингушского отделения Российского Красного Креста Магомед Султыгов был избран на должность председателя регионального отделения, что дало новый рывок в их деятельности. С июня 2022 года основам первой медицинской помощи было обучено более 6 тысяч человек бесплатно.

На сегодняшний день реализуются такие программы, как обучение школьников и студентов первой помощи, служба милосердия, популяризация донорства крови и костного мозга, профилактика социально значимых заболеваний.

«С 15 по 20 мая в Ингушетии проходит Декада милосердия, посвященная знаменательной дате. В Ингушском отделении прошли дни открытых дверей, куда смогли прийти все желающие и узнать про историю Российского Красного Креста, а также поучаствовать в различных мастер-классах, — рассказал Магомед Султыгов. — 15 мая в парке Ахмад-хаджи Кадырова тренер по первой помощи Адам Вадилов организовал мастер-класс по обучению первой помощи. В рамках Декады милосердия также прошли просветительские и донорские акции».