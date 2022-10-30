Самое масштабная акция проходила на территории мемориального комплекса «Г1озота кашамаш» в Назрани, где установлены плиты с именами погибших и пропавших без вести в дни трагических событий. Накануне волонтеры, общественники и госслужащие провели здесь субботник. Кроме того, по поручению Главы региона Махмуд-Али Калиматова дорожники благоустроили прилегающую к мемориалу территорию, проложен асфальт, обустроена парковочная зона.

Отдать дань памяти всем погибшим пришли сотни людей, среди которых были представители органов государственной и муниципальной властей, общественных организаций, депутаты, религиозные деятели и жители республики.

Мероприятие началось с чтения Священного Корана. На территории прочитали мовлид по погибшим и пропавшим без вести 30 лет назад. Власти Ингушетии раздали жертвенное мясо малоимущим семьям республики, жителям Пригородного района.

«30 лет назад, в соседней с нами республике произошел межэтнический конфликт, в результате которого с обеих сторон погибли сотни людей, а около 200 человек до настоящего времени считаются без вести пропавшими. Многие из погибших наших соотечественников похоронены в Ингушетии. В память об этой трагедии и сооружен Мемориал, где мы с вами сейчас находимся», — отметил Глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Руководитель региона высказал мнение, что трагедию можно было бы избежать, при условии соблюдения ельцинским федеральным центром паритета сторон, задействованных в конфликте.

«Не раз, возвращаясь к событиям осени 1992 года, я, неизменно, прихожу к выводу о том, что эту трагедию можно было избежать. Для этого требовалось всего-навсего единство и конструктивное взаимопонимание между нашими общественными деятелями и активистами. К сожалению, вместо глубоко обдуманного рационального подхода в этой ситуации превалировали личные амбициозные интересы», — заявил Махмуд-Али Калиматов.

Он также подчеркнул, что националистически настроенное бывшее руководство Северной Осетии проигнорировало обсуждение исполнения Федерального закона «О реабилитации репрессированных народов», и в нарушение действующего законодательства, создало вооруженные формирования — национальную гвардию и народное ополчение. Тогда же, без ведома центральных органов власти, на территории Пригородного района руководством было введено чрезвычайное положение, которое сохранялось долгое время. На всех уровнях раскручивалась националистическая истерия.

«Такая ситуация не могла не привести к трагическим столкновениям двух народов. В значительной мере этому способствовало и прямое попустительство ельцинского федерального центра России», — сказал Глава Ингушетии.

В то же время он считает, что два народа не должны жить только накачиванием боли, взаимных претензий и обид.

«Можно бесконечно спорить и обвинять друг друга в произошедшей беде, но от этого не станет легче ни родным, ни близким погибших, ни остальным жителям обеих республик. Исторически мы жили, и будем жить рядом по соседству. А раз так, мы должны искать пути сближения наших народов, в наших отношениях опираться на общие интересы, на то, что исторически объединяет, в этом случае мы, несомненно, найдем решение многих вопросов, возникших между нашими народами. Нет иного пути разрешения этих застарелых проблем, кроме как тесное взаимодействие на всех уровнях общественной жизни», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

«С момента моего вступления в должность главы республики мы пережили эпидемии ковида. Сейчас серьезная и ответственная специальная военная операция на Украине. Сегодня все усилия руководства республики и органов местного самоуправления направлены на выполнение указов Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина касающихся СВО. Вместе с тем, мы будем продолжать решать вопросы налаживания отношений с соседями, судьбой населения Пригородного района и каждым человеком в отдельности», — добавил руководитель субъекта, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

По словам спикера ингушского парламента Магомета Тумгоева, нравственный долг каждого из нас — сохранить память обо всех невинно осужденных и погибших, о неприглядных страницах отечественной истории, чтобы трагедия никогда не повторилась, чтобы никогда больше не попиралась свобода и право человека жить по совести, жить на земле своих предков.

«Сегодня мы вспоминаем прежде всего тех, кто пострадал осенью 1992 года. Тех, кто стали жертвами бессмысленного вооруженного насилия, развязанного политиками. Вот уже 30 лет это преступление, которому нет ни оправдания, ни прощения, болью отзывается в сердце каждого из нас. Мы должны создавать новую реальность, в которой предстоит жить нашим детям и внукам, делая выводы из ошибок прошлого», — сказал председатель НС.

Напомним, власти Ингушетии решили в этом году обновить мемориальный комплекс В Назрани, там установят очистные сооружения, построят конструкцию для размещения инвентаря, сделают площадку для организации традиционной временной кухни под открытым небом во время траурных мероприятий.

Преобразованию подвергнутся сцена под куполом, молельная комната и места для омовения. Планируется облагородить тропинки возле захоронений, отреставрировать монументы с текстом указа об учреждении Дня памяти жертв трагических событий осени 1992 года и списками без вести пропавших и жертв конфликта.

Мемориальный комплекс «Г1оазота кашамаш» — кладбище, где похоронены более 600 жертв конфликта в Пригородном районе и Владикавказе.

По данным ингушской региональной общественной организации «Комитет содействия поиску заложников и без вести пропавших», в период вооруженного конфликта с 30 октября по 5 ноября 1992 года погибли сотни жителей Пригородного района и города Владикавказа ингушской национальности. Среди погибших — 27 женщин, 31 ребенок, 45 стариков.

Ранено тогда было 939 человек, в том числе 457 ингушей, пропал без вести 261 человек, из них — 208 ингушей (по последним данным, в списке без вести пропавших все еще числятся 192 ингуша). Подверглись незаконному лишению свободы в качестве заложников до 10 тысяч с ингушской стороны и несколько сотен с осетинской.

В течение трех-четырех дней из 19 населенных пунктов Северной Осетии, спасаясь, вынуждены были уйти десятки тысяч ингушей.