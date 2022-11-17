В результате, отдельные люди и целые общины становятся объектами насилия и жестокости лишь только в силу их этнической, религиозной, национальной или иной самобытности. Такие угрозы, будь то широкомасштабный геноцид или каждодневное унижение в силу предубеждений, должны вызывать тревогу у каждого человека, и каждый из нас должен стремиться придерживаться принципов терпимости.

Нетерпимость, которая уходит своими корнями в невежество и страх, тесно связана с преувеличенным чувством собственного достоинства и гордости, будь то личной, национальной, либо религиозной. Эти понятия заложены в процесс обучения и познаются с детства. Поэтому, большое внимание следует уделять образованию.

Так считает и заместитель директора по воспитательной работе Плиевской средней школы № 1 Людмила Ведзижева, которая в своей работе прилагает большие усилия для обучения детей таким понятиям, как уважение, правильное понимание богатого многообразия культур, форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности.

«Как мы знаем, 16 ноября 1995 года государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости и определили этот день для празднества, — говорит Людмила Магомедовна. — Учитывая важность такого дня и ценность человеческого отношения между людьми, мы проводим среди своих учащихся соответствующие мероприятия, ориентированные как на учебные программы, так и на общественные нагрузки.

Я хочу сказать, что наиболее эффективным средством предупреждения нетерпимости является воспитание, которое начинается с обучения детей тому, в чем заключаются их общие права, чтобы обеспечить осуществление этих прав. Мы учим своих детей тому, что под словом терпимость, в первую очередь, понимается уважение, а потом всё остальное. Другими словами, терпимость означает, что надо знать больше друг о друге, выявлять лучшее в традициях и верованиях друг друга. Нужно уважать друг друга как личностей, самостоятельно определяющих свою самобытность, религиозную и культурную принадлежность, чтобы мы могли ценить свои особенности, не ненавидя особенности других».

Одним словом, получается, что терпимость — это то, чего нам всем сегодня не хватает. А хотелось бы, чтобы в мире всегда царило взаимопонимание и доброжелательное отношение друг к другу независимо от того, в какой стране мы живём, какой цвет кожи имеем, и какое вероисповедание поддерживаем.

Но, к сожалению, последнее десятилетие принесло человечеству много зла, агрессии и случаев нетерпимости по отношению к представителям других религий, других рас, других государств. Сегодня на наших глазах набирают силу политика исключительности и язык разобщённости, а многообразие отвергается как источник слабости.

Также в условиях роста населения и увеличения миграции во всём мире идёт рост ксенофобии и экстремизма. Именно поэтому, по словам педагогов, одной из задач общеобразовательных школ является не только воспитание толерантности, но и профилактика экстремизма на национальной, расовой, религиозной и иной почве. Ведь отсутствие толерантности приводит к потере взаимоуважения и стимулирует возникновение негативных социальных явлений. В этом случае неизбежен запуск процесса, приводящего к потере гармонии в обществе.

«Каждый из нас в отдельности и все вместе мы должны быть всегда готовы устранять стереотипы и искаженные представления о мире других, и стремиться поддерживать принципы мирного сосуществования, — говорит Людмила Магомедовна. — Важно помнить, что все люди по своей природе различны, но равны в своих достоинствах и правах. Многообразие, воплощенное в мыслях, верованиях и действиях, является ценным даром, а не угрозой. Неслучайно ведь всемирно известный французский писатель Экзюпери говорил: «Если я чем-то на тебя не похож, я этим вовсе не оскорбляю тебя, а, напротив, одаряю». Его слова — это хороший урок для современных людей. Учитывая это, мы на постоянной основе ведем в своей школе работу со старшеклассниками, направленную на пропаганду против экстремизма и терроризма».

Национальная библиотека Республики Ингушетия является одной из обители, где на систематической основе проводится работа по воспитанию подрастающего поколения в духе добра и мирного сосуществования. Здесь давно уже стало доброй традицией проводить акции, посвященные международному дню терпимости и толерантности, благодаря которым молодые сотрудники библиотеки проходят стажировки в других субъектах России. Провели такое мероприятие библиотекари и в этом году. На состоявшейся накануне дня толерантности встрече с сотрудниками библиотеки приняли участие работники Управления образования, учащиеся школ и колледжей, а также их преподаватели и работники культуры. Сотрудники центральной библиотеки республики рассказали присутствующим о тех людях, которые оставили глубокий след в мировой истории, пропагандируя гуманизм, уважение ко всем конфессиям, став тем самым символами толерантности.

«Искусство жить вместе, прежде всего, состоит из двух качеств: терпимости и толерантности, — говорит ветеран библиотечного дела Лида Мальсагова. Поэтому перед подготовкой к мероприятиям подобного характера, мы проводим социологическое исследование «Отношение к толерантности и экстремизму», итоги которого подводим уже в ходе мероприятия».

В Российской Федерации главный документ для широкого определения толерантности — это Конституция. Согласно части 2 ст. 29: «Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства».

Такое внимание к вопросу толерантности в нашей стране неслучайно, ведь наша страна многонациональна. На территории России вместе с русскими проживают около двухсот национальностей, и все они являются равноправными гражданами. Это означает, что не какая-то отдельно взятая нация, а именно многонациональный народ должен принимать все решения, которые влияют на судьбу нашей страны, ведь от этого зависит её развитие в целом.