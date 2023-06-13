По данным Минавтодора республики, уже сейчас новый тротуар появился на автодороге, которую ввели в эксплуатацию в текущем году. Это улица Центральная в Назрани, где обустроено 2,12 тыс. погонных метров нового тротуара.

«В планах — оборудовать пешеходные дорожки на улицах Картоева и Сулейменова в Назрани. Это оживленные улицы, вблизи которых находятся немало значимых социальных объектов. Строительство тротуаров на этих улицах позволит обеспечить удобный подход к жилым домам, а также к образовательным и медицинским учреждениям», — сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

По словам министра автомобильных дорог республики Батыра Хаматханова, при ремонте дорог необходимо в первую очередь думать о комфортных условиях для пешеходов.

«Для меня вопрос безопасности граждан является одним из основных. В этом году мы стараемся привести в порядок как можно больше пешеходных зон и не только их. Планируется также обустройство дорожных знаков, пешеходных переходов, новых светофоров, бордюров. Все это возможно благодаря дорожному нацпроекту», — заявил нашему изданию Хаматханов.

Напомним, что к концу текущего благоустроительного сезона в Ингушетии по нацпроекту отремонтируют 10 участков дорог общей протяженностью порядка 28 км.