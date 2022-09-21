Помощь женщинам в сложный период стала целью тренинга «Бизнес в интернете», прошедшем в конце прошлой недели.

«Я относительно давно в сфере СММ и каждый день на собственном примере показываю своим подписчикам в социальных сетях, насколько востребована и хорошо оплачиваема сегодня профессия ссм-специалиста», — рассказывает Фатима Гандалоева, директор школы «Сммарт».

16, 17 и 18 сентября в г. Назрани прошел трехдневный семинар, организованный Фатимой Гандалоевой и благотворительным фондом «Клуб добрых людей». Интерес к мероприятию оказался настолько велик, что в первые же дни на него записалось свыше 100 человек.

«Мы рассчитывали на 50-60 посадочных мест, но желающих оказалось так много, что регистрацию пришлось закрыть на третий день», — рассказывает Фатима. «Женщины проявили огромный интерес к нему, так как многие имеют свое небольшое дело или ищут способы дополнительного заработка, сидя дома с детьми».

На тренинге участниц знакомили с миром СММ, его перспективами как ресурса для увеличения продаж и узнаваемости бренда, с различными инструментами и способами продвижения услуг и товаров в интернете.

«Наш тренинг был организован в первую очередь для начинающих смм-специалистов, владелиц бизнеса и предпринимательниц, маркетологов и бренд-менеджеров», — рассказывает Фатима.

Каждый день занятия длились по 5-6 часов, но зал оставался заполненным до конца выступлений спикеров. Получить ценные знания совершенно бесплатно уникальная возможность для многих, так как курсы по СММ в наше время стоят немалые деньги.

Благотворительным трехдневное обучение для более, чем 60 девушек и женщин стало возможно благодаря поддержке хорошо известного в республике фонда «КДЛ».

«Мы всегда стараемся поддерживать благотворительно-образовательные мероприятия. Тем более, у нас есть очень хороший проект «Преодоление» в помощь женщинам из числа подопечных фонда. Наши подопечные-женщины и раньше участвовали в проектах «Школы СММ» Фатимы Гандалоевой на безвозмездной основе, некоторые сегодня уже работают в данной сфере», — говорит Ната Матиева, директор благотворительного фонда.

«Оказывая поддержку прошедшему тренингу, мы хотели дать возможность получить полезные знания, завести новые знакомства и просто хорошо провести время не только нашим подопечным, но и другим женщинам республики».

Первый день тренинга был посвящен тематике определения блога. Спикер помогал участницам понять свои сильные и слабые стороны, интересы, которые ярче всего определяют их личность и могут заинтересовать потенциальную целевую аудиторию.

С «Анатомией продающего текста» женщин знакомила начинающий копирайтер Макка Мархиева, а о важности визуальной коммуникации в бизнесе объясняла Анжела Мержоева.

«Качество, конечно, главное в ваших товарах и услугах, но зачастую мы теряем своих клиентов, не умея представить их в лучшем виде», — отметила девушка.

Второй день тренинга дал возможность его участницам пообщаться с популярными ингушскими интернет-пользователями и узнать их секрет успеха. Среди приглашенных блогеров выступила и Хава Дудургова. На вопрос из зала: «Что нужно делать, чтобы добиться высоких охватов в социальных сетях», молодая мама и предприниматель ответила: «Ничего не нужно придумывать. Главное быть собой».

Как поднять охваты в сторис и набрать первый миллион просмотров за видео, разъясняла Фатима Гандалоева в третий день просветительского мероприятия. Данные темы оказались самыми востребованными для аудитории, так как во многом от них зависит успех блога.

По теме «Съемка на телефон. Работа в фотошоп» спикером выступила Римма Дзаурова, которая прямо на тренинге провела практическое занятие.

Не осталась в стороне и тема «СММ в образовательных сетях». Хаваж Акбиев рассказал участницам об особенностях работы в данной сфере и тонкостях подачи информации.

По итогам тренинга девушки и женщины научились оформлять свои аккаунты в различных социальных сетях, создавать увлекательный и продающий контент, эффективно работать с СММ-специалистами. Участницы, посещавшие занятия и выполнявшие задания спикеров, были отмечены дипломами.