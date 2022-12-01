Но есть люди, которым необходимо каждый день планировать так, чтобы времени хватило и на работу, и на семью, и на увлечения. К ним, безусловно, можно отнести таксистов.

Нужно ли говорить, что сам труд водителей уже является достаточно тяжелым, а если он будет выполнять работу таксиста, то приобретает элементы риска, так как на водителей такси довольно часто совершаются нападения с целью ограбления или угона машины.

К слову, в роли самых первых таксистов выступали извозчики, которые перевозили пассажиров в своих экипажах. Могли подрабатывать «таксистами» и крестьяне, но они чаще всего подряжались на перевозку грузов, в основном в зимнее время. Всё это говорит о том, что профессии таксиста уже несколько веков, за время которых она практически не изменилась.

И тем удивительнее, что только недавно в нашей стране начали задумываться над ее популяризацией посредством проведения Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России», когда асы своего дела из разных регионов соревнуются за титул лучшего водителя такси страны. В этом году конкурс проводится уже в пятый раз, и, к сожалению, таксисты Ингушетии всерьез задумались об участии в нем впервые. И все — благодаря руководству Министерства промышленности и цифрового развития Ингушетии, под эгидой которого 30 ноября на просторной площади нового автовокзала в Назрани прошел региональный этап данного конкурса.

По этому случаю в Ингушетию приехал представитель организаторов конкурса — общественного совета по развитию такси, руководитель проекта «Лучший водитель такси в России» Кирилл Казанин, пожелавший в ходе официального открытия регионального этапа успеха местным таксистам. По его словам, в первом конкурсе в 2018 году участвовало 17 регионов, а в этом году — уже 32.

— Из года в год организационный комитет работает над качеством проведения конкурса, внося в изменения как пожелания участников — водителей такси, так и представителей органов власти: совместное обсуждение позволяет улучшить конкурс на всех этапах и создает новые возможности для развития мероприятия, — подчеркнул он в своей речи.

— Профессия таксиста, на первый взгляд, тривиальная, — сказал в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» заместитель министра промышленности и цифрового развития Ингушетии Шамсудин Боков. — Однако не стоит забывать, что любой гость, прибывший в нашу республику, зачастую первым делом сталкивается с таксистами. И впечатления, которые они произведут на гостей, надолго сохранятся в их сердцах. С этими чувствами они и уедут домой.

— Региональный этап конкурса состоял из трех туров, — присоединился к беседе начальник отдела по развитию транспортного комплекса Минпромцифры республики Джамалейл Костоев. — В первый тур входила оценка теоретических знаний: он состоял из соревнований по проверке знаний ПДД. Второй тур — это оценка теоретических знаний, состоящих из соревнований по проверке знаний по истории Ингушетии, знаний улично-дорожной сети и месторасположения объектов культурного наследия республики, знаний действующего законодательства о такси в Российской Федерации.

Третий тур включал в себя оценку профессионального мастерства и состоял из практических соревнований по выполнению упражнений на плавность вождения на легковом автомобиле на время. Информация о предстоящем региональном конкурсе была заблаговременно распространена по различным источникам. К сожалению, помериться силами с коллегами в профессиональном мастерстве пришло не так много людей, хотя таксистов у нас в республике, как вы знаете, немало. Возможно, кто-то закомплексовал, а кто-то не придал этому событию значения. Думаю, что после сегодняшнего соревнования отношение к конкурсу изменится.

Естественно, самым интересным оказался третий тур, за которым могли наблюдать многочисленные зрители. Конкурсанты показали практическое мастерство, плавно прошли дистанцию на легковом автомобиле, выполнив несколько упражнений: это параллельная парковка, «змейка», движение передним и задним ходом, повороты на 90 градусов. Все эти фигуры участники делали с полным стаканом воды на крыше автомобиля. И по условиям конкурса им нужно было постараться не расплескать воду и тем более — не разбить стакан. Водители такси Ингушетии последнее условие выполнили отлично — все стаканы остались целы.

В итоге, региональный этап конкурса выиграл Магомед Хугоев, получивший право представлять Ингушетию в финале конкурса «Лучший водитель такси в России — 2022» и побороться за главный денежный приз — 150 тысяч рублей. На федеральном этапе (о времени и месте его проведения сообщат отдельно) ему предстоит показать теоретические и практические знания, а также креативно представить Ингушетию в рамках творческого конкурса.

Кроме того, победитель регионального конкурса получил от организаторов конкурса денежный приз в размере 15 тыс. рублей. Участнику, занявшему второе место, досталось 10 тысяч рублей, а «бронзовому призеру» — 5 тысяч. Кроме этого, представители Минцифры поощрили лучших таксистов республики различными ценными призами.

Добавим, что конкурс направлен на улучшение качества перевозок пассажиров и багажа легковым такси, повышение роли и популяризацию профессии, а также определение лучших водителей, признание их заслуг и распространение опыта.