Организаторы мероприятия отметили, что проведение в эти дни референдумов ЛНР и ДНР, и на освобожденных территориях Украины отвечает чаяниям всех россиян. Поддержка жителей Ингушетии — одно из многочисленных свидетельств.

— Сегодня, по большому счету, речь идет о независимости и свободе нашей страны перед лицом наглого и беззастенчивого поведения пресловутого Запада, выбравшего в качестве плацдарма для осуществления своих гнусных и коварных целей Украину, — подчеркнул руководитель исполкома Ингушского регионального отделения партии «Единая Россия» Ибрагим Картоев.

Гостья Ингушетии из Великого Новгорода, руководитель поисковой экспедиции «Долина» Светлана Орлова призвала соотечественников не забывать, скрепленного кровью братства в годы Великой Отечественной войны.

— В прошлом году мы, вместе с нашими коллегами — поисковиками из Ингушетии, с почестями перезахоронили идентифицированные останки жителей республики, погибших на новгородской земле в борьбе с фашистами, — сказала она. — Сегодня фашизм вновь поднимает голову. И мы, как наши героические предки должны быть готовы защитить свою родную землю от его посягательства, встать плечом к плечу с защитниками Донбасса. Мы своих не бросаем!

Напомним, 20 сентября были объявлены сроки проведения референдума в Донецкой и Луганской Народной Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях о присоединении к Российской Федерации. Выборы проходят 23-27 сентября 2022 года. Президент России Владимир Путин заявил, что наша страна поддержит решение, принятое в ходе референдумов жителями Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Глава государства в ходе своего обращения к жителям России также объявил частичную мобилизацию в стране.