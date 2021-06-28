Выставка проводилась для пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения и усиления наглядной агитации по проблемам употребления наркотиков.

Организаторы акции стремились сформировать у школьников отрицательное отношение к употреблению наркотических средств и привить здоровый образ жизни, усилить антинаркотическую профилактическую работу, развить творческие способности и повысить интерес к изобразительному искусству среди подрастающего поколения.

В Карабулаке также прошли мероприятия к Международному дню борьбы с наркоманией. Так, были проведены конкурсы детских рисунков «Жизнь без наркотиков», профилактическая акция по пропаганде здорового образа жизни «Стоп — наркотик», которая осуществлялась с представителями городской больницы и регионального управления по контролю за оборотом наркотиков, а также книжная выставка, посвящённая отказу от табака и никотиновых смесей, в городской библиотеке и открытый турнир по мини-футболу.

Наркомания является одной из основных причин преждевременной смертности, преступлений, насилия в семье, имеет огромное медико-социальное значение в жизни общества, семьи. С каждым днем все больше людей попадает в сети порока, стараясь при помощи наркотиков скрыться от ежедневных проблем. Особое опасение вызывает количество лиц молодого возраста, вовлекаемых в потребление наркотических средств и психотропных веществ. Плата за подобные эксперименты над собственной жизнью безгранично велика, а результаты порой необратимы.

Употребление наркотических и токсических препаратов ведет к моральной деградации личности, физически разрушает организм и приводит в итоге к смерти. Также страдают родные и близкие люди такого человека, а государство теряет полноценного, работоспособного гражданина.

Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом способствует внедрению в общественные массы серьезной проблемы нашего времени — проблемы наркомании. Решением данного вопроса должен быть обеспокоен каждый человек в любой точке земного шара. Только благодаря усилиям совместной борьбы можно рассчитывать на положительные результаты в решении глобальной проблемы современности — наркомании.