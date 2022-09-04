Учения

Повышая профессиональный уровень

В Ингушетии прошли тактико-специальные занятия с участием сотрудников Росгвардии

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Сотрудники отдела вневедомственной охраны по городу Малгобеку, совместно с коллегами из правоохранительных и чрезвычайных ведомств, провели тактико-специальные занятия на территории представительства одного из федеральных органов исполнительной власти.

Основная цель занятий — совершенствование действий при проникновении нарушителей на охраняемые Росгвардией объекты.

Так, в ходе занятий участники отработали действия по своевременному реагированию на сообщения о возможном совершении противоправных действий террористического характера, и по обеспечению готовности нарядов вневедомственной охраны к совместным действиям при возникновении угрозы совершения противоправных посягательств в отношении охраняемого объекта.

Во взаимодействии с коллегами из правоохранительных органов, росгвардейцы провели мероприятия по проверке помещений, использованию и применению табельного огнестрельного оружия.

— Совместные тактико-специальные занятия проводятся на постоянной основе и являются одним из важнейших этапов повышения профессионального уровня сотрудников вневедомственной охраны, — рассказал газете «Ингушетия» полковник полиции Амерхан Торшхоев. — Сегодня сотрудники успешно выполнили поставленные задачи и продемонстрировали высокий уровень готовности к выполнению служебно-боевых задач в сложной обстановке.

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