Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Ингушетии Джамбулат Ваделов и директор реабилитационного центра «Возрождение» Илез Сурхоев провели профилактическую беседу с молодёжью. Ими были затронуты медицинские и психологические аспекты наркомании в молодежной среде, вопросы привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Акцию приурочили к Всероссийскому месячнику антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни, к Всемирному дню борьбы с наркоманией.

«На сегодняшний день у нас в республике зарегистрировано 1642 человека, из них 240 болеют наркоманией, то есть зависимые от наркотиков люди, 1402 — это люди, которые употребляют наркотики от случая к случаю. Есть большая вероятность, что они в ближайшем будущем перейдут в категорию наркозависимых. Из 1402 человек 15 — девушки», — подчеркнул главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Ингушетии Джамбулат Ваделов.

Название «Лестница, ведущая вниз» отражает суть мероприятия. Процент полного избавления от зависимости очень небольшой. Поэтому очень важно провести предупреждающие и профилактические мероприятия на ранних стадиях.

«Первый профессиональный центр реабилитации на территории Ингушетии «Возрождение» занимается профилактикой наркомании, реабилитацией и ресоциализацией наркозависимых людей, он открыт совсем недавно. Центр работает по усовершенствованной 12-шаговой программе, в которую входит безмедикаметозное лечение, различные тренинги, встречи с психологами, беседы, проведение спортивных и мотивирующих мероприятий, с учетом религии и менталитета больного. Здесь также работают приглашенные эксперты и специалисты из других регионов. Срок реабилитации длится от 4 до 6 месяцев в среднем, одновременно может принять 32 реабилитанта», — рассказал директор реабилитационного центра «Возрождение» Илез Сурхоев.

Программа «12 шагов» была разработана в 30-е годы XX века, изначально она применялась для лечения алкоголиков, а спустя два десятка лет — для лечения наркоманов. Миллионы алко- и наркозависимых получили возможность начать здоровую жизнь без веществ именно благодаря программе. Методика признается наиболее эффективной и используется в лучших наркологических клиниках всего мира.

В чем специфика метода? Программа «12 шагов» помогает зависимому осознать саму суть проблемы, найти ее источник, а затем вновь обрести смысл существования. В человеке пробуждается совесть, открываются возможности к самоанализу, начинается непрерывный духовный рост. Программа нередко применяется в наркологических центрах. Членами группы являются и те, кто только начинает работу со своей зависимостью, и люди, которые уже излечились. Новички, попавшие в группу, становятся полноправными ее членами не сразу. Они посещают несколько занятий, получают полное представление о программе, а также принципе ее действия, и только после этого принимают осознанное решение: хотят ли они воспользоваться методом или нет.

У каждого новичка есть свой «спонсор», это его проводник в программе, тот, к кому он может обратиться за помощью и ответами на вопросы. Спонсорами становятся только те из участников, которые сами прошли через все 12 шагов и уже больше года сохраняют трезвость и чистоту. Программа нацелена на то, чтобы помочь зависимому осознать, что он болен, принять поражение и обратиться за поддержкой и помощью. «12 шагов» помогают найти путь духовного развития, измениться и обрести здоровую и счастливую жизнь, в которой нет места зависимости.

Вызванная наркотиками зависимость формируется при любом способе употребления наркотика. Она может быть психической и физической. Состояние психической зависимости проявляется в том, что человек с помощью наркотика желает добиться разрядки внутреннего напряжения и стремится вновь и вновь испытать действие наркотика. О физической зависимости говорят, когда организм не может нормально функционировать без наркотика, и в его отсутствие развивается синдром отмены (абстинентный синдром). Болезнь проходит несколько стадий и в конечном счете приводит зависимого человека к психической и физической деградации. Люди, употребляющие наркотики, также подвергаются опасности заражения инфекциями — ВИЧ и вирусными гепатитами.

В одночасье проблема наркомании не решится, говорили спикеры мероприятия в Назрани. Запрещённый бизнес приносит большую прибыль. Люди будут идти на риск и сделки с совестью ради быстрой наживы. Но консолидированные действия заинтересованных в борьбе с наркоманией сил могут дать хороший результат.

Напомним, Всемирный день борьбы с наркоманией в 2021 году 26 июня пройдет под девизом «Поделись фактами о наркомании. Спаси жизнь».