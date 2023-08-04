Награждение

Они первыми преграждают путь преступникам

В Ингушетии прошло награждение ветеранов ОМОН «Беркут-Юг»

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В администрации г. Назрани прошло торжественное мероприятие по награждению ветеранов ОМОН «Беркут-Юг» территориального управления Росгвардии, организованное Фондом социальной помощи ветеранам силовых структур «Боарам».

В мероприятии приняли участие ветераны отряда и члены их семей, военнослужащие и сотрудники территориального органа, родственники погибших при исполнении служебного долга сотрудников, а также глава города Урусхан Евлоев, председатель Назрановского городского совета Юсуп Богатырев, представители общественных и ветеранских организаций.

В ходе мероприятия первый командир ингушского ОМОН Магомед-Гирей Сукиев поприветствовал собравшихся и выразил признательность за активную общественную деятельность в деле поддержания семей погибших сотрудников, а также за причастность в решении социальных проблем ветеранов. К его словам присоединился действующий командир отряда полковник полиции Ваха Костоев. Офицер поблагодарил ветеранов за многолетний упорный труд на благо республики и отряда.

«Мужественные бойцы ингушского ОМОН, стоявшие у истоков создания отряда, всегда были на переднем крае борьбы с организованной преступностью. Их достижения — вдохновляющий пример для всех нас, и прежде всего, для подрастающего поколения. Подобные мероприятия способствуют преемственности поколений и поддержанию традиций в коллективе», — отметил в своей речи Костоев.

Мероприятие продолжилось торжественной церемонией вручения общественных наград ветеранам. Кроме того, Председателем Фонда социальной помощи ветеранам силовых структур «Боарам» Салманом Цороевым были вручены ордена и медали членам семей сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей.

Встреча прошла в дружественной и теплой обстановке, ветераны вспоминали годы службы, о том, как создавался в то время отряд милиции особого назначения.

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