Ингушский народ выжил в тех, бесчеловечных условиях. Выжил, окреп и вернулся на свою историческую Родину на зло всем смертям.

Сегодня, на территории Мемориала памяти и славы в Назрани, перед Вечным огнем жители Ингушетии вспоминали о том страшном в истории ингушского народа эпизоде длинной в 13 лет. В память о безвинных жертвах звучали молитвы старейшин.

— Для наших предков, день 23 февраля 1944 года навсегда остался «черной средой», — сказал, обращаясь к собравшимся председатель Народного собрания Ингушетии Магомед Тумгоев. — Сегодня тоже среда. Но, над нами чистое, безоблачное небо и яркое солнце. Мы не имеем права забывать прошлое, чтобы извлекать из него уроки. Ибо для тех, кто их предаст забвению, они вновь и вновь возвратятся жестоким бумерангом. Да, мы знаем, что ингушский народ до сих пор не восстановлен в попранных сталинской машиной правах, не исполняются законы, призванные добиться исторической справедливости. Однако, Всевышний наделил нас терпением и мы будем добиваться этой цели, исключительно правовыми методами.

— Мне было 12 лет, когда нас, жителей села Кантышево попросили собраться на площади перед центральной мечетью, — поделился воспоминаниями с газетой «Ингушетия» 90-летний Мухарбек Евлоев. — Сказали, что сообщат важную весть. Люди сгрудились вокруг импровизированного помоста, на котором выступил с путаной речью какой то высокопоставленный военный. Всех охватило замешательство. Его сменил один ингушский уважаемый старик, который попросил мужчин крепиться, дескать, власти нас выселяют, что только Всевышний властен над нашей судьбой. После того, как мы увидели, что народ окружили пулеметчики и автоматчики многие поняли, что случилось страшное.

Давайте, еще раз вспомним, как это было. По распоряжению руководства СССР в период с 23 февраля по 9 марта 1944 года была произведена массовая высылка ингушей и чеченцев в Среднюю Азию и Казахстан. По официальной версии, 31 января 1944 года было принято постановление ГКО СССР № 5073 об упразднении Чечено-Ингушской АССР и депортации ее населения «за пособничество фашистским оккупантам».

Результат тщательного анализа всего уникального богатства спецхранов на тему предательства однозначен: ни в одном из самых засекреченных документов, включая пресловутые «особые папки» Политбюро, не обнаружены доказательства вины чеченского и ингушского народов (см.: Н. Зенькович. «Тайны ушедшего века. Границы. Споры. Обиды». М.: ОлмаПресс, 2004. С. 569-570).

Циничные обвинения были выдвинуты против целого народа, несмотря на то, что с первых дней Великой Отечественной войны тысячи ингушей героически сражались на фронтах, защищая Родину от фашистских захватчиков. Чтобы оправдать действий машины депортации война стала идеальным фоном «для реализации доктрины неблагонадежности народов». ЧИАССР была упразднена, а ее территория разделена между соседними регионами — Дагестаном, Северной Осетией и Ставропольем. В результате проведённой силами НКВД спецоперации под кодовым названием «Чечевица», в течение нескольких дней было выселено 134178 ингушей (ГАРФ, Ф. Р-9479, оп. 1, д. 925. л. 125).

Только в ходе операции, по официальным данным, были убиты 780 человек, арестовано 2016 «антисоветских элементов». Десятки тысяч человек из числа депортированных умерли уже на пути к месту высылки, еще десятки тысяч скончались в первые годы ссылки от холода, голода и болезней. Согласно этой же справке, на 1 января 1954 г. на учете состояло 85 тыс. ингушей (это с учетом народившихся за годы депортации).

Трагедия репрессированного народа — это двойное горе, потому что нет большего несчастья для нации, чем потерять родину. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 января 1957 года Чечено — Ингушская АССР была восстановлена. В 1991 году был принят Закон «О реабилитации репрессированных народов», однако применение этого документа на практике оказалось осложнено многими факторами, в частности продолжающимися по сей день спорами об административной принадлежности ряда территорий.

В память о трагических событиях февраля-марта 1944 года в Ингушетии ежегодно 23 февраля отмечают День памяти жертв депортации, проводится траурный митинг у памятника жертвам политических репрессий в Назрани, организовываются вечера памяти в домах культуры, тематические выставки в музеях, национальной библиотеке. В мечетях республики проходят религиозные обряды поминовения погибших в результате высылки.

Дала гешт долда байначарна!