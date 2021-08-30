К большой радости организаторов акции на субботник пришли местные жители и самые главные герои всех субботников в республике — эковолонтеры. В общей сложности в очистке берегов водного объекта приняли участие около 300 человек.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минприроды региона, проводить такие субботники просто необходимо. Они напоминают людям о том, что каждый должен поддерживать чистоту в месте, где он живет. Общими усилиями участников субботника собрано около 500 мешков с мусором. Кроме того, в рамках акции была организована уборка территории вдоль русла реки Ачалучка, протекающей в сельском поселении Нижние Ачалуки.

Напомним, Ингушетия не первый год принимает участие в подобной акции и пять лет подряд занимала первое место в рейтинге регионов-участников.

Всероссийская акция «Вода России» по очистке берегов водоемов от мусора проводится Министерством природных ресурсов и экологии РФ совместно с Федеральным агентством водных ресурсов с 2014 года и уже объединила более 6 млн человек по всей стране. С каждым годом увеличивается география проекта, привлекая все больше участников.

Сохранение уникальных водных объектов — одна из приоритетных задач Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В рамках проекта необходимо обеспечить экологическое оздоровление водных объектов и провести мероприятия по очистке от мусора берегов и прибрежной акватории озёр и рек.