В Ингушетии пройдет четвертый Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности

Помимо инвестирования и защиты от мошенников, вопросы зачета касаются платежных карт, вкладов, кредитов, пенсий, страхования, налогов. Отдельная часть для предпринимателей посвящена различным инструментам финансирования и государственным мерам поддержки.

Онлайн-зачет традиционно разделен на два уровня сложности: базовый предназначен для тех, кто только начинает разбираться в финансах, продвинутый — для тех, кто уже получил опыт использования разных финансовых продуктов и услуг. В каждом уровне по 30 вопросов, при правильном ответе на 20 и более из них участник получит именной сертификат и возможность поделиться своими результатами в соцсетях.

Помимо этого, каждый участник получит анализ вопросов, по которым он дал неправильные ответы, с рекомендацией дополнительных обучающих материалов по таким темам. На прохождение испытания дается один час. Пройти индивидуальный зачет можно несколько раз — количество попыток неограниченно.