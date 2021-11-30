В Ингушетии пройдет четвертый Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности

0

С 30 ноября по 16 декабря 2021 года любой желающий сможет проверить, насколько хорошо он ориентируется в финансовых вопросах, и получить индивидуальные рекомендации. Впервые в этом году можно принять участие не только в личном зачете и самостоятельно отвечать на вопросы, но и собрать друзей или коллег и попробовать силы в командном соревновании. Организаторами онлайн-зачета выступают Банк России и Агентство стратегических инициатив.

Помимо инвестирования и защиты от мошенников, вопросы зачета касаются платежных карт, вкладов, кредитов, пенсий, страхования, налогов. Отдельная часть для предпринимателей посвящена различным инструментам финансирования и государственным мерам поддержки.

Онлайн-зачет традиционно разделен на два уровня сложности: базовый предназначен для тех, кто только начинает разбираться в финансах, продвинутый — для тех, кто уже получил опыт использования разных финансовых продуктов и услуг. В каждом уровне по 30 вопросов, при правильном ответе на 20 и более из них участник получит именной сертификат и возможность поделиться своими результатами в соцсетях.

Помимо этого, каждый участник получит анализ вопросов, по которым он дал неправильные ответы, с рекомендацией дополнительных обучающих материалов по таким темам. На прохождение испытания дается один час. Пройти индивидуальный зачет можно несколько раз — количество попыток неограниченно.

Для участия в онлайн-зачете требуется зарегистрироваться.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Спикер парламента Ингушетии заявил, что угрозами и демонстрацией силы нельзя прийти к взаимопониманию по административной границе
Ингушские спортсмены успешно выступили на всероссийском турнире по панкратиону в Майкопе
В 2022 году энергетики Ингушетии продолжат установку «умных» счетчиков
На кинофестиваль «Золотая башня» в Ингушетии заявлено более 50 фильмов
Министр просвещения России побывает на строящихся в Ингушетии объектах образования
Калиматов считает закономерным, что ответственность за борьбу с Covid-19 должны нести главы регионов
В Ингушетии нет проблем с поставкой медицинского кислорода для больных коронавирусом — Минздрав региона
В Ингушетии 26 декабря будут встречать поезд Деда Мороза
Осужденному к исправительным работам жителю Ингушетии заменили наказание на тюрьму
Калиматов решил продлить в Ингушетии ограничения в связи с коронавирусом до 20 января
Ингушские борцы вольного стиля завоевали два «золота» на Всероссийском турнире в Грозном

Главное

Яндекс.Метрика

 