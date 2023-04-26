Наша республика присоединилась к праздничным мероприятиям в честь векового юбилея известного поэта, прозаика и публициста Расула Гамзатова. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе руководителя региона.

«В Ингушетии по поручению Махмуд-Али Калиматова разработали план мероприятий в честь юбилея дагестанского поэта Расула Гамзатова. В соответствии с программой Минкультуры республики к 100-летию поэта образовательные организации, культурно-досуговые, библиотечные учреждения сферы культуры Ингушетии присоединились к Всероссийской акции «Расул Гамзатов глазами детей», — сказал представитель пресс-службы.

По информации собеседника издания, акция стартовала во вторник и продлится до 30 апреля. Актёры театров Дагестана прочитают стихотворения Гамзатова. Видеоролики будут размещены на портале «Культура для школьников. РФ» и в сообществе проекта «ВКонтакте».

Ингушские школьники поучаствуют и в творческом соревновании.

Им предложено прочесть стихотворение народного поэта и опубликовать запись на своей странице в «ВКонтакте» с хештегом #гамзатовкдш с указанием своих данных и региона.

По итогам акции члены жюри выберут по 10 победителей из трех возрастных категорий. Победители получат именные сертификаты и подарки от проекта «Культура для школьников», а лучшие исполнения будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников. РФ». Победителей объявят 22 мая.

Кроме того, республика примет участие во Всероссийской конференции «Поэтический век Расула Гамзатова» 6-7 сентября в Махачкале.

К юбилею поэта в самом молодом городе Ингушетии Сунже приурочат читательскую конференцию с участием творческой интеллигенции региона, мероприятие намечено провести 7 сентября в национальной библиотеке.

«Расул Гамзатов был не только выдающимся поэтом, но и публицистом, прозаиком, переводчиком, имя дагестанского поэта связывает народы нашей страны. Не одно поколение воспитано его творчеством. Его слова учат простым и понятным вещам, необходимым, чтобы стать настоящим человеком: любви к Родине, мужеству, честности, порядочности и благородству. Поэтому его произведения до сих пор актуальны и верны своему предназначению сеять доброе, разумное, вечное. Расул Гамзатов не просто поэт — он великий учитель», — сказал Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, комментируя участие республики в событии года.

Указ о праздновании юбилея дагестанского поэта подписал 1 июля 2021 года Президент РФ Владимир Путин. Основная часть торжеств пройдет в Дагестане.

За годы своей творческой жизни из-под пера поэта вышли на русском и аварском языках такие произведения, как «Журавли», «В горах мое сердце», «Высокие звезды», «Берегите друзей», «У очага», «Письмена», «Последняя цена», «Сказание».

Он награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Дружбы народов», орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, орденом Андрея Первозванного.

В Дагестане Гамзатов признан народным поэтом. Удостоен звания Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий РСФСР, лауреат международной премии «Лучший поэт ХХ века».