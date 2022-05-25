Занятость населения

Легализация трудовых отношений

В Ингушетии разработан план мероприятий по противодействию теневой занятости

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял участие в заседании межведомственной комиссии по снижению уровня неформальной занятости и легализации трудовых отношений в СКФО под председательством полномочного представителя Президента РФ в СКФО Юрия Чайки.

Совещание прошло с участием замглавы Минтруда РФ Елены Мухтияровой, заместителя генпрокурора РФ Андрея Кикотя, начальника Главного управления МВД России по СКФО Сергея Бачурина, представителей заинтересованных территориальных подразделений федеральных профильных структур, а также общественных организаций.

Открывая заседание, Чайка назвал ряд основных социально-экономических показателей, достигнутых по итогам 2021 года и первого квартала 2022 года с учетом реализуемых мер по решению вопросов всестороннего развития субъектов Северо-Кавказского федерального округа.

Так, в 2021 году рост индексов промышленного производства (на 6,1%) и производства сельскохозяйственной продукции (на 12,6%) превысил общероссийские показатели.

Не отставала по темпам роста и строительная отрасль. С темпами выше среднероссийских осуществлялось жилищное строительство (+18,1%). Создано без малого 22 тысячи мест в школах и почти 9 тысяч мест в детских садах.

В обозреваемом периоде благодаря реализуемым мерам государственной и региональной поддержки повышался и уровень благополучия населения.

В 2021 году денежные доходы в расчете на душу населения в месяц составили 26 628 рублей (прирост за год составил 9%), потребительские расходы — 22 594 рубля (рост на 16,8%).

Первый квартал 2022 года продолжился ростом. Индекс промышленного производства составил 111,1% и превысил аналогичный показатель по Российской Федерации. Вырос объем производства сельскохозяйственной продукции.

Одновременно отмечается более чем двукратный рост строительства жилых помещений.

К признакам преодоления последствий пандемийного периода можно отнести рост оборота розничной торговли в среднем по округу на 7,7%, что выше общероссийского показателя. Рост объема платных услуг составил 4,7%.

Отмечено увеличение доли прибыльных предприятий. На 1 марта 2022 года этот показатель зафиксирован на уровне 70,9% и является самым высоким по России в целом.

«Необходимо отметить, что Северный Кавказ с каждым годом становится все более стабильным и привлекательным для инвесторов. Только за 2020-2021 годы суммарный портфель заявленных проектов частных инвестиций в субъектах округа, в том числе и долгосрочных, увеличился почти в 2 раза и составил 318 млрд рублей. При этом в рамках реализации инвестиционных проектов за два года было создано около 30 тысяч рабочих мест. В текущем году эта работа продолжена.

В результате комплексного межведомственного подхода субъекты округа достигли в 2021 году допандемийного показателя занятости населения.

Отмеченный рост социально-экономических показателей стал результатом скоординированной деятельности и четкого взаимодействия нашего аппарата, аппарата правительства Российской Федерации, федеральных и региональных органов исполнительной власти. Сегодня перед нами стоит еще одна серьезная задача, поставленная главой государства, — легализация трудовой занятости», — подчеркнул полпред.

Как прозвучало, в рамках исполнения данного поручения главы государства к настоящему времени Минтрудом совместно с заинтересованными ведомствами утвержден план по легализации трудовых отношений, осуществляется мониторинг снижения уровня теневой занятости.

«Во всех регионах нашего округа разработаны и утверждены региональные планы мероприятий по противодействию теневой занятости. С учетом данных нововведений расширены функции и задачи, изменены формы и механизмы работы региональных межведомственных комиссий по снижению неформальной занятости. Уверен, что наши с вами совместные усилия в указанной сфере обеспечат реализацию запланированных мероприятий с максимальной продуктивностью», — резюмировал Юрий Чайка.

Более подробно о принимаемых мерах по выполнению плана мероприятий по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений на 2022-2024 годы, включая результаты мониторинга по итогам первого квартала текущего года, проинформировала заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.

О соблюдении законности и практики прокурорского надзора за исполнением трудового законодательства в части выявления и пресечения фактов теневой занятости в субъектах Северо-Кавказского федерального округа по итогам первого квартала 2022 года сообщил заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть.

Об организации подключения в сервисам Пенсионного фонда РФ территориальных органов Федеральной службы по труду и занятости, осуществляющих деятельность на территории Северо-Кавказского федерального округа, доложила начальник департамента организации персонифицированного учета пенсионных прав застрахованных лиц Пенсионного фонда России Наталья Белянцева.

По итогам совещания сформирован перечень поручений, реализация которых взята на контроль.

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