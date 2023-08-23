Колыбельные песни уже давно являются важной частью культуры и традиций ингушского народа. Они передаются из поколения в поколение, не только успокаивая и укачивая младенцев, но и сохраняя язык и идентичность народа. Но с развитием современных технологий и изменениями в обществе эти традиции могут быть потеряны.

Именно поэтому активистки клуба «Хоза мотт» при поддержке общественного деятеля, педагога и знатока родного языка Илеза Матиева решили принять инициативу и сохранить национальное наследие ингушского народа. Они собираются запустить проект по записи ингушских национальных колыбельных песен, чтобы их слова и напев не затерялись под влиянием современной музыкальной культуры.

«В прошлом году в стенах ИнгГУ мы организовывали мероприятие, посвященное творчеству поэта и писателя Илеза Матиева. Особенно наше внимание тогда привлекла его книга — сборник ингушских национальных колыбельных «Ага иллеш», — рассказывает Заида Муталиева, руководитель клуба «Хоза мотт». — Специально для мероприятия наша активистка Раяна с хорошими голосовыми данными записала одну из колыбельных. Под нее мы сняли видеоролик без музыкального сопровождения. Работа всем очень понравилась, и тогда у нас зародилась идея записать все колыбельные из сборника Илеза Матиева».

Запись ингушских национальных колыбельных песен дает возможность сохранить нематериальное наследие народа, продолжить передачу традиций и обеспечить их доступность для будущих поколений. Этот проект является важным шагом в сохранении культурного наследия Ингушетии и поддержке языка, который является неотъемлемой частью самобытности народа.

Тема записи колыбельных также была поднята весной на встрече активисток с режиссером Савдой Костоевой, автором документального фильма по данной тематике, организованной в рамках проекта «Алап» женской организацией «Ираз». По итогам мероприятия было решено организовать встречу с Илезом Матиевым и приступить к реализации проекта.

В августе этого года на площадке инклюзивной гончарной мастерской «Малх», соучредителем которой является Савда Костоева, прошла долгожданная встреча, на которой присутствовал Илез Матиев, участницы клуба «Хоза мотт», соучредитель КПЦ «Ираз» Хяди Даурбекова, ИТ-специалист Хадис Костоев, создающий приложения и игры на ингушском языке вместе со своими единомышленниками из студии «Интензибэн».

По словам Илеза Матиева, он не ожидал, что его труд привлечёт такое внимание и будет столь популярен среди населения, но востребованность ингушских колыбельных внушает ему оптимизм. Над сбором материалов и изданием книги писатель работал многие годы, и он рад предоставить все имеющиеся у него материалы ради высокой идеи, поддержав юных активисток.

«Я поддерживаю эту идею, так как работал над этим проектом для народа. Я всеми своими силами собирал этот материал и трудился над этим проектом около 17 лет. Но все это прекрасное достояние всего ингушского народа. Это не авторские песни, а народные. Поэтому народ имеет право получить их в исполнении мам», — поделился автор книги «Ага иллеш».

«Собрать колыбельные и опубликовать их в одном сборнике — одно, а то, что есть такие продолжатели этого проекта, как группа энтузиастов из числа «Хоза мотт», это радует. Чем я могу помочь этим ребятам? Первое — предоставить им материал, второе — сделать так, чтобы сохранились изначальные народные мотивы. В этом вопросе я помогу, и даже с режиссурой окажу поддержку», — говорит Илез Матиев.

По его словам, проект не должен быть коммерческим, потому что изначально он является общественно-социальным проектом.

«Я могу пожелать ребятам удачи в этой работе и посоветовать им не останавливаться на одном проекте, а продолжить делать другие проекты. У ингушей богатый фольклор, очень много неопубликованного материала», — отмечает общественник.

На данном этапе работы команда сподвижников родного языка занята составлением списка первых колыбельных, которые планируется записать уже в сентябре.

Благодаря активной работе девушек из клуба «Хоза мотт» и поддержке Илеза Матиева, проект по сохранению ингушских национальных колыбельных песен приобретает все большую популярность. Он вызывает интерес не только у ингушского населения, но и у широкой общественности, которая ценит и уважает многообразие культур и языков.

Таким образом, запись и сохранение национальных колыбельных песен становится не только способом сохранения родного языка, но и дорогой памятью для будущих поколений. Защищая свою культуру, активистки клуба «Хоза мотт» делают важный вклад в сохранение и преумножение культурного наследия Ингушетии. Вместе с общественным деятелем Илезом Матиевым они являются позитивным примером людей, действующих в интересах своего народа и его будущего.