«Ремонтные работы уже полным ходом идут на объекте реконструкции моста через реку Сунжа на автодороге «Трасса «Кавказ» — Экажево — Сурхахи» протяженностью 50 м. На сегодняшний день на объекте завершена забивка свай. Ведется бетонирование ростверков. В дальнейшем здесь планируется устройство железобетонных балок с водоотводом, гидроизоляции и асфальтобетонного покрытия, установка новых барьерных и перильных ограждений, предусмотрено устройство тротуара с двух сторон и нанесение разметки термопластиком», — сказал представитель ведомства.

По данным собеседника издания, в нормативное состояние приведут подходы к мосту. Для удобства граждан на период выполнения работ устроена временная объездная дорога.

Планируемый срок ввода в эксплуатацию моста — вторая декада июня 2023 года. В результате проведения всех необходимых работ транспортная доступность будет гораздо выше.

Кроме того, в этом году стартует реконструкция мостового перехода через реку Сунжа на автомобильной дороге «Трасса «Кавказ» — Карабулак — Ср. Ачалуки — Гайрбек-Юрт». Его длина составляет 48 м, а ширина — 15 м.

Ремонта на этом мосту не было со времен его постройки. Дорожное полотно находилось в крайне неудовлетворительном состоянии, что и побудило жителей проявить социальную активность, направив обращение о включении переправы в план дорожной программы.

В ходе проведения реконструкции путепровод фактически перестроят заново. Здесь усилят опоры, заменят асфальтобетонное покрытие, смонтируют новые пролетные строения. После реконструкции мост будет готов к эксплуатации с учетом современных транспортных нагрузок. Работы начнутся в третьей декаде февраля. Согласно проекту, объект является переходящим на 2024 год.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в республике будет отремонтировано 28 км автодорог.

Реализация нацпроектов в республике находится на особом контроле у Главы Ингушетии.