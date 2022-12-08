«Проведение реорганизации юрлиц и создание единой республиканской ветеринарной станции и единой республиканской ветеринарной лаборатории с созданием соответствующих филиалов, во многом оптимизирует работу контроля и организации мероприятий по выполнению задач, стоящих перед государственной ветеринарной службой Ингушетии», — сказал представитель ветуправления.

По его словам, ветеринарное управление региона имеет семь подведомственных учреждений. Из них пять являются ветеринарными станциями, два — ветеринарными лабораториями.

Такая организация учреждений государственной ветеринарной службой успешно функционирует и во многих субъектах РФ, в том числе в КБР, Чеченской Республике, Карелии, Калининградской области и др.

В ведомстве уверены, что реорганизация позволит высвободить часть сотрудников административно-управленческого персонала с последующим их перепрофилированием на востребованные должности и специальности в области ветеринарии.

Консолидированный бюджет обеспечит более эффективный контроль за расходованием средств и даст возможность оптимально и целенаправленно использовать их на приобретение необходимой техники, оборудования, дезсредств, медикаментов, даст возможность на порядок улучшить качество и доступность ветеринарных услуг для населения.

Ранее республиканское правительство сообщало о разработке региональной программы, которая позволит укрепить материально-техническую базу ветеринарных служб, улучшить условия работы ветврачей в городах и селах Ингушетии.

Первый вице-премьер Магомед Евлоев поручил Минфину Ингушетии изыскать средства для реализации упомянутой программы, а региональному Минстрою — разработать проект типового здания ветлечебницы.

Совсем недавно в Ингушетии для республиканской ветеринарной лаборатории закупили инсинератор. Речь идет об установке для сжигания и обезвреживания биологических, промышленных и медицинских отходов класса А, Б, В с соблюдением норм экологической безопасности и общих санитарно-гигиенических требований. Инсинератор EСО-100 — это специализированное устройство для термической утилизации. Применение инсинераторов позволяет не только решить проблемы утилизации биоотходов, но и улучшить экологическую обстановку.

Инсинерация — это процесс обезвреживания и утилизации отходов при очень высоких температурах (более 900°С). Перед началом процесса отходы смешивают с песком. После чего их засыпают в специальные крутящиеся печи, в которых создается отрицательное давление.