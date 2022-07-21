Во время визита в больницу к пострадавшей, являющейся ему родственницей росгвардеец обратил внимание на автомобиль, показавшийся ему похожим на тот, который ранее дежурным Центра оперативного управления была передана ориентировка. Осмотрев транспортное средство, парень убедился, что государственный регистрационный знак, а также цвет и модель автомобиля соответствуют сведениям, переданным по сигналу. Кроме того, правоохранитель обнаружил следы крови на обшивке рулевого колеса.

Проследовав на территорию больницы, сержант заметил гражданина со следами крови на руках и одежде. В ответ на обращение росгвардейца мужчина начал вести себя агрессивно и предпринял попытку извлечь из кармана нож, что послужило основанием для его задержания. Сотрудник национальной гвардии дождался прибытия коллег из правоохранительных органов и передал им задержанного для дальнейших проверок.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что суд решил заключить под стражу задержанного накануне по делу о покушении на убийство жительницы республики. «Вынесено постановление об аресте подозреваемого в покушении на убийство местной жительницы сроком на два месяца — до 19 сентября», — сказал собеседник издания.

По данным СУ СКР по республике, 18 июля, примерно вечером, подозреваемый, находясь в помещении одного из офисов в Магасе, в ходе ссоры нанес своей бывшей супруге множественные ножевые ранения. Молодая женщина госпитализирована в реанимационное отделение медучреждения.

В ходе осмотра места происшествия следователи нашли нож. Нападавший задержан. Ему инкриминируют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК России (покушение на убийство).

Как уточнил нашему изданию источник, знакомый с ситуацией, пострадавшая — руководитель известного в регионе благотворительного фонда. Подозреваемый — житель ингушской Сунжи. Он не судим и является безработным.

Мужчина зашел в рабочий кабинет руководителя фонда в столице региона и в ходе словесной перепалки и внезапно возникшей ссоры напал на женщину с ножом. В результате активистка с проникающим ранением живота и спины госпитализирована в реанимацию. Автомобиль Lada Granta, в котором находился подозреваемый, обнаружен на стоянке у республиканской больницы, куда и была доставлена его бывшая жена.

Три года назад потерпевшая вышла замуж, от совместного брака у них родилась дочь. В мае этого года они решили развестись из-за семейных конфликтов.