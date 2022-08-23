Росгвардия

Антитеррористическая защищенность

В Ингушетии росгвардейцы принимают участие в проверках образовательных учреждений республики

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В преддверии нового учебного года сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в составе межведомственных комиссий принимают участие в проверках антитеррористической защищенности объектов образования в регионе.

Так, совместно с представителями Центрального административного округа г. Назрани и сотрудниками МВД росгвардейцы проинспектировали городскую школу № 1, обратив особое внимание на уровень пожарной безопасности, исправность камер наблюдения, освещение помещений и периметра учебного заведения, а также оформление информационных стендов.

— В ходе проверки мы отработали весь комплекс действий, необходимых для пресечения любого вида правонарушения на объектах образования, — отметил в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» инспектор территориального отделения вневедомственной охраны лейтенант полиции Джабраил Дарсигов.

Помимо прочего, по словам собеседника, была проверена исправность тревожной кнопки, подающей сигналы на пульт централизованной охраны городского ОВО, отработаны действия при возникновении чрезвычайных ситуаций.

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