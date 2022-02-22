Росгвардия

Ко Дню защитника Отечества

В Ингушетии росгвардейцы присоединились к акции «Неделя мужества»

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В рамках патриотической акции «Недели мужества», ежегодно проводимой в преддверии Дня защитника Отечества, военнослужащие и сотрудники подразделений территориального управления Росгвардии провели встречи с учащимися образовательных учреждений региона.

Росгвардейцы рассказали ребятам о роли военнослужащих войск правопорядка в Великой Отечественной войне, ознакомили с задачами войск национальной гвардии, особенностями своей службы, а также с порядком поступления в ведомственные вузы.

Кроме того, в ходе мероприятия гости затронули тему участия правоохранителей в борьбе с терроризмом и поведали о подвигах погибших сослуживцев.

— Патриотическое воспитание подрастающего поколения — главная цель таких встреч, — призналась в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» ответственный исполнитель пресс-службы управления Салима Сампиева. — Они позволяют формировать у молодежи правильные ориентиры и цели в жизни. Надеюсь, что каждый смог для себя извлечь что-то интересное из нашей беседы.

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