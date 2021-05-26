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Наставление молодежи

В Ингушетии росгвардейцы провели встречу со студентами политехнического колледжа

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В рамках празднования Дня кадровых подразделений национальной гвардии сотрудники ведомства по республике провели тематическое занятие со студентами Ингушского политехнического колледжа.

В ходе встречи правоохранители рассказали об истории создания войск, задачах, которые выполняет Росгвардия, деятельности подразделений ведомства. Они ответили на вопросы молодых людей о трудоустройстве в войска национальной гвардии, требованиях к уровню физической подготовки и состоянию здоровья, предъявляемых к кандидатам.

Офицеры Росгвардии также рассказали представителям подрастающего поколения о подвигах погибших сослуживцев, их мужестве и героизме, подчеркнув, какой ценой порой достается свобода и стабильность. Ребятам продемонстрировали иллюстрированный журнал «Всегда на страже», куда занесены имена погибших сотрудников территориального органа.

«В нашей памяти навсегда останутся люди, отдавшие свои жизни ради нашего мирного существования. Их подвиг бессмертен! Молодежь должна знать, какой ценой завоевывается свобода», — отметил начальник кадрового подразделения вневедомственной охраны управления Росгвардии майор полиции Ахмед Мужехоев.

В завершение встречи руководство политехнического колледжа поблагодарило офицеров за содержательную и интересную встречу и выразило надежду на дальнейшее взаимодействие в рамках патриотического воспитания молодежи.

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