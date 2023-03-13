В рамках проходящей по всей стране недели, посвящённой здоровью матери и ребёнка, с 6 по 12 марта в политехническом колледже г. Назрани прошла встреча со студентами, где врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Малика Евлоева рассказала будущим матерям о необходимости сохранения здоровья женщины в вопросах охраны материнства и детства в целом, о поддержке государства и общества.

В своём выступлении Малика Евлоева отметила, что этому вопросу уделяет большое внимание и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая в прошлом году выдвинула основные рекомендации женщинам в вопросах вскармливания ребёнка и ухода за новорожденными.

— Сохранение здоровья детей — одна из основных задач государственной политики Российской Федерации в сфере защиты интересов детства, — отметила лектор в своём выступлении, — поэтому в целях обеспечения ответственного отношения к своему здоровью Минздрав России разработал одноименный типовой проект, по которому важное место уделяется повышению уровня медицинской грамотности у населения и информированности граждан о необходимости заботы о своём здоровье и факторах риска, способствующих его нарушению.

В этих целях врачи добиваются своевременной диагностики различных заболеваний матери и ребёнка. В целях раннего выявления тяжелых наследственных и врожденных заболеваний проводится неонатальный скрининг, который позволяет своевременно, в первые дни жизни ребенка, диагностировать заболевания и в случае необходимости начать лечение.

Государство проявляет заботу о женщине в начальный период материнства в вопросах восстановления её психического и физического здоровья.

Усугубляет ситуацию то, что большинство людей не спешат к врачу, даже когда появились симптомы заболеваний. А своевременная медицинская помощь способна сохранить репродуктивное здоровье. Чтобы предупредить заболевание и получить своевременную медицинскую помощь, следует обратиться к врачу при появлении первых симптомов нарушения здоровья женщины.

Профилактика репродуктивного здоровья включает в себя и такие рекомендации, как ведение здорового образа жизни, здоровое питание, консультация со специалистами в вопросах планирование семьи и т. п.