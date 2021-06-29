Как сообщил на совещании в правительстве замруководителя Управления Федеральной службы госстатистики по СКФО Ибрагим Экажев, главными целями микропереписи являются получение официальной статистической информации о произошедших структурных изменениях в сельском хозяйстве и сведений по категориям сельхозпроизводителей, которые в межпереписной период наблюдаются выборочно или по которым наблюдение не проводится.

«Управлением завершена работа по актуализации объектов переписи, районировании, определены ответственные за участки лица, формируются списки переписчиков на основании реестра, подготовленного к переписи населения, а также осуществляется подготовка технического оборудования. В республике сформируют 16 инструкторских и 93 счетных участка. Объектами микропереписи станут 340 сельхозорганизаций, 1948 КФХ, 222 ИП, 44371 личных подсобных и других хозяйств», — сказал он.

Экажев добавил, что программа микропереписи включает в себя работу с земельными ресурсами, а именно сельскохозяйственными угодьями, посевными площадями сельскохозяйственных культур, теплицами и парниками, а также учет поголовья животных.

Глава Кабинета министров Ингушетии призвал задействованных должностных лиц в соответствии с их полномочиями оказывать содействие Северо-Кавказстату в подготовке и проведении предстоящих мероприятий.

Сельскохозяйственная микроперепись — это выборочное федеральное статистическое наблюдение в отношении отдельных объектов, которому подлежит не менее 30% сельхозпроизводителей. Сведения о посевных площадях указываются в переписных листах под урожай текущего года, поголовье сельхозживотных и площади многолетних насаждений — по состоянию на 1 августа. Мероприятие продлится до 30 августа.