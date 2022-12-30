Об этом руководителю субъекта Махмуд-Али Калиматову доложил министр сельского хозяйства и продовольствия Магамед Гагиев, отметив, что более 14,1 млрд рублей составил общий объем производства продукции, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

«В целом мы получили неплохие результаты. На закрепленной за АПК общей площади сельхозземель 122,2 тыс. га, в том числе пашни более 73,2 тыс. га, только за 10 месяцев произведено зерна на 114,6% больше, чем в прошлом году, масличных — на 235,7%, накопано картофеля — 53,4 тыс. тонн, что больше на 123%, собрано овощей закрытого и открытого грунта на 153,8% больше. Кроме того, хозяйствами региона было собрано на 234,2% больше плодов и ягод», — сказал Гагиев.

Рекордных показателей в 2022 году удалось достичь самому крупному в СКФО садоводческому комплексу ООО «Сад-гигант Ингушетия» — предприятием собрано 58 тыс. тонн яблок. Также рекордным стал и урожай зерновых в регионе, аграрии в 2022 году собрали более 85 тысяч тонн, тогда как в прошлом году общая цифра составляла 54 тыс. тонн зерновых. На данный момент уже завершен посев озимых культур под урожай 2023 года на площади 28,6 тыс. га, посевы находятся в удовлетворительном состоянии.

По данным министра, поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составило 71,3 тыс. голов, что на 102,4% больше аналогичного периода предыдущего года, из них коров — 40,2 тыс., овец и коз — 305,6 тыс. голов. Увеличилось также и производство мяса — на 106,7%, молока — на 110,2%, яиц — на 112,9% больше. А динамика прироста производства продукции на 1 декабря составила 128,3%.

«Достигнутые результаты — это итог работы нашего ведомства. За отчетный период в строго агротехнические сроки были проведены посевы сельскохозяйственных культур, поголовье скота на 100% обеспечено кормами, заключено соглашение с АО «ЩелковоАгрохим» о поставках семян, минеральных удобрений и средств защиты растений на полную потребность. В АПК реализуются мероприятия двух нацпроектов, поддержка малого и среднего бизнеса и экспорт продукции», — отметил Гагиев.

Вместе с задачами по обеспечению продовольственной безопасности министерство осуществляет работу и по развитию сельских территорий, улучшению жилищных условий работников села. Так, в рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2022 году реализовано 5 проектов по благоустройству сельских территорий. Это и устройство уличного освещения в сельских поселениях Инарки, Галашки, Троицкое и Верхние Ачалуки, и восстановление колодца, и благоустройство территории родника в предгорном селении Галашки.

В рамках программы также было выдано три жилищных сертификата, благодаря которым будет построено и приобретено 270 квадратных метров жилья в сельской местности. Кроме того, поданы заявки на строительство дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов. По итогу Ингушетии одобрены субсидии на сумму почти 900 млн рублей.

«Очень важна реализация программы комплексного развития сельских территорий. Это со стороны обывателю кажется не таким важным, но для жителей отдаленных сел это очень большая поддержка. И благодаря качественно проделанной работе сфера сельского хозяйства получает дополнительное финансирование из федерального бюджета. Хотел бы искренне поблагодарить вас, команду министерства и сельхозпроизводителей за своевременную и качественную работу. Благодаря вам наш регион на сегодняшний день может смело сказать, что мы обеспечены мясом крупного и мелкого рогатого скота, птицы, зерновыми, овощами. Я приятно удивлен и прошу вас не снижать темпов работы», — оценил работу ведомства Калиматов.

С начала года на территории республики министерством проведено 55 ярмарок, выставочных мероприятий. В рамках заключенных соглашений между Минсельхозом России и правительством республики из доведенных субсидий сельхозпроизводителям в размере 495 млн рублей на сегодняшний день освоено 467,8 млн рублей, это 95% от общей суммы. Эти средства аграрии смогли направить на развитие своих хозяйств.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в Ингушетии составляет 122,2 тыс. га, в том числе пашни — 70 347 га.