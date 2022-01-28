Как сообщили газете «Ингушетия» в Россельхознадзоре по региону, картофельная моль является — объектом внешнего и внутреннего карантина, опасным вредителем всех пасленовых культур, кроме картофеля, повреждает томаты, баклажаны, табак, физалис, сладкий и горький перец. Особенно сильный вред моль наносит овощам из семейства пасленовых при хранении.

Моль картофельная распространена по всему свету.

Отмечается, что родина картофельной моли — горы Центральной и Южной Америки. В настоящее время моль расселена более чем в 70 странах тропического и субтропического пояса.

Долгое время этот вредитель был в России и сопредельных странах объектом внешнего карантина. Впервые его завезли в Грузию в 1938 году. С тех пор отмечены многочисленные случаи завоза вредителя с клубнями картофеля, листьями табака и другой растительной продукцией, а также в ручной клади пассажиров. Вредоносность картофельной моли заключается в снижении урожая клубней, ухудшении его семенных и товарных качеств. Из сорняков вредитель может питаться на дурмане, физалисе, паслене. Это теплолюбивое насекомое, способное развиваться не только летом, но и зимой.

Картофельная моль относится к отряду чешуекрылых. Внешний вид картофельной моли — бабочка буро-серого цвета, на крыльях имеются черные пятна, которые при складывании крыльев сливаются в две темные полоски. Длина бабочки со сложенными крыльями составляет 6-7 мм. Сама бабочка не питается и живет недолго, а основной вред культуре наносят её личинки, размеры которых достигают 13 мм. Гусеницы имеют светло-зеленую или бело-розовую окраску с бледной полоской вдоль всей спины. В процессе питания гусеница картофельной моли плетет кокон, в котором окукливается и превращается во взрослую бабочку.

Госинспектор отдела в области земельного надзора, карантина растений, качества зерна и семенного контроля Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора по Ингушетии А. Нальгиев рассказал о признаках повреждения картофеля молью. По его словам, они проявляются в виде минирования листьев и стеблей, а также протачивания узких хо¬дов под кожурой или внутри клубней. Характерным признаком повреждения является наличие экскрементов на поверхности и в ходах, а также в минах листьев и стеблей. Стебли выше места повреждения отмирают, листья оплетаются паутиной, на клубнях в местах проникновения гусениц появляется фиолетовая окраска.

Как сообщили специалисты Россельхознадзора по Ингушетии, меры борьбы с этими вредителями такие же, как и с колорадским жуком. При обнаружении картофельной моли необходимо немедленно сообщить в Управление Россельхознадзора. Меры борьбы с вредителем это опрыскивание инсектицидами: Би-58 новый 1,5-2 л/га, данадим 1,5 — 2 л/га, децис 0,2 л/га, децис — экстра 0,04 л/га. Если вредитель развивается в хранилище, то поддержание температуры хранения 2-30 С.

В Республике Ингушетия этот вредитель в настоящее время отсутствует, но, учитывая, что пути поступления к нам картофеля самые разнообразные, не исключено, что вредитель может быть завезен к нам как с продовольственным картофелем, так и с посадочным материалом картофеля. И хотя картофельная моль относится к теплолюбивым насекомым, но, принимая во внимание, что цикл её развития при оптимальных температурах составляет 30-40 дней, можно прогнозировать, что в случае заселения ею посадок картофеля в летний период она и у нас может дать 1-2 поколения. Кроме того, осенью, при уборке урожая не исключено, что картофельная моль может с убранных полей переместится в хранилища, где при температуре хранения картофеля выше 10°С может размножаться и зимой, а весной с семенной картошкой вновь попасть в землю.

Для предотвращения ввоза и распространения карантинного объекта картофельной моли производителям, продавцам и перевозчикам необходимо знать, что ввоз на территорию РФ партий картофеля возможен только в сопровождении фитосанитарного сертификата, а при перемещении картофеля отечественного происхождения по территории нашей страны из одного региона в другой оформляется карантинный сертификат, подтверждающий фитосанитарное состояние. Это является гарантом безопасности республики от этого вредителя.