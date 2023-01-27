26 января в Карабулаке состоялось открытие выставки Заремы Базиевой. Молодая, но уже зарекомендовавшая себя художница, переехала в Ингушетию из г. Томска всего 5 лет назад, но ее картины трогают глубоким пониманием души народа и умением передать это на холсте.

«Я представила 33 работы, среди которых есть очень старые, которым уже 15 лет, и есть совсем новые, которые я написала на прошлой неделе», — улыбается Зарема Базиева.

Работы представлены в родственных видах искусства — живопись и графика.

«В графику у меня входят работы, написанные карандашом, углём, акварелью и пастелью. У меня примерно одинаковое количество натюрмортов, портретов и пейзажей. А если говорить про технику, у меня в основном реализм, выполненный маслом и акварелью. Практически все техники представлены и материалы», — рассказывает Зарема Базиева.

Путь художницы к торжественному открытию персональной выставке на родине начался еще в детстве, когда талант девочки был уже очевиден окружающим.

«По словам родителей, я начала рисовать с самого раннего возраста, в 2-3 года. Меня отправляли в музыкальную школу, я занималась большим теннисом, но каждый раз, возвращаясь домой, я в первую очередь садилась и начинала рисовать, самостоятельно достав листики, карандаши, краски», — воспоминает художница.

В 9 лет девочка поступила в нулевой класс детской художественной школы № 1 города Томска,

«В 15 лет я с отличием её окончила и далее поступила в Томский государственный университет, институт искусства и культуры на факультет ИЗО. В 22 года окончив университет, я начала работать по специальности в той самой художественной школе, с которой и начался мой творческий путь», — рассказывает Зарема Базиева.

Молодой специалист полностью посвятила себя работе, принимая участие в различных совместных выставках.

«Я участвовала в совместных творческих выставках в Томске — городских, окружных, региональных, всероссийских. А 5 лет назад, выйдя замуж, переехала в Ингушетию».

Но новый этап в жизни Заремы Базиевой, новый статус и домашние хлопоты не изменили ее желание продолжить заниматься художественной деятельностью.

«С 2019 года я работаю руководителем изобразительного кружка в Центре культурного развития города Магаса, преподаю академический рисунок, а также веду обучение в учебном центре „Золотое сечение“ в Магасе», — говорит она.

Параллельно с этим Зарема Базиева принимает участие в общественной деятельности в составе Ассоциации ремесленников Ингушетии, пишет картины дома и активно получает заказы.

«У меня часто заказывают картины музеи. Заказы поступают и от частных лиц, как правило, это портреты в подарок. Или парадные портреты наших известных земляков. Если же говорить о том, что я больше люблю писать, то это портреты графикой — это будет либо карандаш, либо гелевая ручка, либо компьютерная графика. Я также люблю натюрморт, где присутствуют цветы».

Данная выставка имеет особое значение для Заремы Базиевой, она отмечена двумя важными событиями для художницы.

«Это моя самая первая персональная выставка. А также сегодня Муса Мартазанов вручил мне специальное удостоверение о том, что теперь я в Союзе художников республики», — с улыбкой рассказывает молодая женщина.

На тожественном открытии первой персональной выставки Заремы Базиевой присутствовали представители творческой интеллигенции, органов власти, а также ее коллеги, друзья и родные.

«Я не могу сказать, что пишу картины, но рисовать любила с детства. Поэтому и в интернете часто искала и сохраняла себе в компьютеры фотографии картин наших художников, — поделилась с нами гостья выставки Ася. — Колоритные работы Заремы Базиевой давно привлекали мое внимание, но воочию раньше мне их видеть не приходилось, поэтому я решила не упускать возможность и посетить выставку, убив двух зайцев за раз: увидела картины и познакомилась с их автором», — улыбается молодая девушка.

Знаменательное событие, прошедшее на высоком уровне, очень тронуло саму художницу.

«У меня остались самые позитивные впечатления от сегодняшней выставки, отдельную благодарность я бы хотела выразить музею. Меня удивила их работа, они подходят очень качественно и ответственно к своим обязанностям. Я также благодарна всем, кто пришёл и поддержал меня. Было очень много народа: и художников, и родственников, и коллег», — говорит она.

Среди гостей особое внимание привлекла свекровь Заремы Базиевой Фатима Куштова, которая поддержала ее не только своим присутствием, но и добрым словом, отметив не только талант художницы в изобразительном искусстве, но и умение оставаться примерной матерью и хозяйкой.