В мероприятии приняли участие члены регионального Центра военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе «Молодой патриот», представители органов власти республики, а также местные жители.

О цели и задачах, преследуемых форумом, корреспонденту газеты «Ингушетия» рассказал его участник, офицер регионального Управления Росгвардии майор полиции Хасан Даурбеков.

— Не секрет, что сегодня наша страна оказалась под перекрестным огнем беспрецедентной информационной войны, объявленной России пресловутым Западом, — говорит собеседник. — Как известно, мы приняли этот вызов с достоинством, однако сидеть сложа руки отнюдь не собираемся, разрабатывая свою тактику, скажем так, контратак. Поэтому одной из тем, поднятых на данной встрече, стал поиск эффективных мер против давления наших бывших «партнеров». Естественно, не обошли вниманием мы и вопрос популяризации службы в различных родах войск: ребята узнали о нюансах поступления в военные институты войск национальной гвардии Российской Федерации, основных требованиях, предъявляемых к абитуриентам. Уверен, что это очень полезные знания. Сейчас, в свете грандиозных изменений, происходящих в мире, вновь приходит понимание необходимости патриотического воспитания молодежи, наличия у нее правильного морально-нравственного ориентира. В течение тридцати лет внешние и внутренние враги под сурдинку, шаг за шагом, целенаправленно уничтожали нашу историю, память о героических предках, создававших кровью и потом нашу великую страну. К счастью, мы вовремя успели пресечь их потуги.

Выступил перед участниками форума и директор второй смены Северо-Кавказской школы добровольца «Поколение 25-35» Мустафа Гомкартиев. Он поблагодарил гостей за содержательное выступление и активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения.