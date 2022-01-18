В ходе встречи были озвучены наиболее острые вопросы, волнующие творческое сообщество, среди них отсутствие помещения у Союза художников, мастерских для работы, государственной и спонсорской помощи.

Кроме того, возникают определенные трудности с членством в Ингушском отделении Союза художников России.

Паров проинформировал участников встречи об обсуждении со спикером Магометом Тумгоевым темы отсутствия Дома союзов в республике.

«Руководство региона и парламента работает в этом направлении. Есть желание решить хотя бы часть ранее озвученных и писательским сообществом проблем», — отметил он.

Приглашенные, со своей стороны, тоже отметили работу и внимание к творческой интеллигенции нового созыва Народного собрания.

По итогам встречи были определены первостепенные задачи, которые надо рассмотреть в ближайшей перспективе. Обсудить с главами муниципалитетов вопрос выделения художникам земельных участков в соответствии с законодательством; провести встречу с участием министра культуры республики, председателя Ингушского отделения Союза художников РФ, председателя регионального Союза художников и директора музея изобразительных искусств Карабулака по вопросу членства в Союзе художников России. Кроме того, планируется обсудить с профильным ведомством вопрос создания художественного фонда для оценки и закупки произведений искусства.

Вице-спикер заверил присутствующих, что со стороны парламента будет оказана всемерная поддержка в решении данных проблем. Также он попросил подготовить свои рекомендации для дальнейшей реализации предложенных инициатив.

«Мы должны взаимодействовать на постоянной основе и вместе решать стоящие перед нами задачи», — подчеркнул Паров.

Заместитель председателя комитета по национальной политике, связям с общественностью и религиозными организациями Ахмед Костоев поддержал коллегу, отметив, что 2022 год объявлен Годом культурного наследия Указом Президента России. Решение было принято в целях популяризации народного искусства и сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, а также самобытности народов России.

«Ваша деятельность направлена на сохранение культурного кода ингушского народа. Нельзя переоценить то, что вы делаете. Отдельная благодарность Мусе Мартазанову за творчество и жизненную позицию. Необходимо разработать стратегию развития художественного творчества Ингушетии», — добавил он.