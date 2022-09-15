«В частности, проектом предлагается активизировать работу по профилактике наркомании и распространению наркотических и психотропных средств, создание института народных дружинников, предусмотреть в сетке вещания телевидения цикл передач, рассказывающих о вреде наркотиков и о задержанных лицах, занимающихся наркосбытом (в том числе и в соцсетях), усилить контроль за деятельностью аптечных организаций», — сказал нашему изданию сотрудник пресс-службы.

Как отметил собеседник, предложения парламентариев будут утверждены на пленарном заседании Народного собрания.

Эффективность мер по противодействию наркомании в формате круглого стола депутаты обсудили на заседании под руководством спикера парламента Магомета Тумгоева.

В дискуссии приняли участие советник Главы республики Игорь Антонов, начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами аппарата антинаркотической комиссии Апти Татиев, начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Марат Геграев, министр здравоохранения Магомед-Башир Балаев, главный нарколог Ингушетии Джамбулат Ваделов, замминистра образования Пятимат Угурчиева, главы муниципалитетов.

Участники встречи отметили, что молодежь находится в высокой зоне риска использования наркотических средств и вовлечения в наркобизнес. Для недопущения распространения наркотиков среди населения необходима консолидация всего общества, координация правоохранительных органов в сфере незаконного оборота наркотиков и активная профилактическая работа заинтересованных министерств и ведомств республики, серьезный подход общественных, религиозных и молодежных организаций.

О работе, проводимой в этом направлении профильным ведомством, рассказал начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков Геграев. В частности, он проинформировал, что за 7 месяцев 2022 года правоохранители выявили 196 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, что на 12% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Привлечен к уголовной ответственности 101 человек.

Одним из факторов, оказывающих влияние на улучшение наркоситуации в республике, являются объемы изъятых подконтрольных веществ. В текущем году стражами правопорядка из незаконного оборота изъято 45 кг 930 г наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

По итогам проведенных профилактических мероприятий из незаконного оборота изъято 1905,13 г наркотических, сильнодействующих веществ, возбуждено 35 уголовных дел по преступлениям в сфере НОН, привлечены к административной ответственности 144 лица, уничтожено 27 очагов произрастания наркосодержащих растений, общей площадью 2028 кв. м. Тем не менее динамика количества выявленных преступлений продолжает повышаться из года в год.

В свою очередь глава Минздрава констатировал, что на сегодняшний день всего по республике на наркологическом учете состоят 1660 человек. Из них на диспансерном учете (как зависимые от наркотических средств) состоят 239, на профилактическом учете (как потребляющие наркотические средства от случая к случаю) — 1421 человек. По сравнению с прошлым годом количество состоящих на учете наркопотребителей увеличилось на 5 человек.

В докладе прозвучало, что в ближайшее время планируется открытие в с. п. Плиево психоневрологического диспансера, в структуре которого предусмотрено наркологическое отделение на 25 коек и отделение медицинской реабилитации на 25 коек. Это создаст возможности для оказания стационарной квалифицированной наркологической помощи. В настоящее время в регионе нет наркологических учреждений. Относительно мер против аптечной наркомании, Балаев сообщил, что ведомство работает над введением электронных рецептов.

Комментируя профилактические меры, принимаемые Минобразования, Угурчиева пожаловалась, что многие родители отказываются от социально-психологического тестирования обучающихся, направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, тогда как тестирование школьников является составной частью государственной антинаркотической политики и системы профилактики наркомании.

Было отмечено, что в Ингушетии функционирует детский телефон доверия с единым общероссийским номером 8 (800) 20-00-122, который с 1 марта 2022 года переведен на круглосуточный режим. Работа телефона доверия призвана оказывать психологическую помощь детям и их родителям экстренно, анонимно и бесплатно. За 2022 год на телефон поступило 377 звонков.

В числе докладчиков выступил также представитель автономной некоммерческой организации «Комитет духовно-нравственного патриотического просвещения» Адам Ведзижев. Он отметил вклад предмета «История религий», который преподается в школах Ингушетии. Около 200 квалифицированных преподавателей работают с подрастающим поколением, воспитывая в них высокие морально-нравственные качества.

Участники круглого стола затронули и значимость реабилитационных центров в решении обсуждаемой проблемы. По словам нарколога Джамбулата Ваделова, в реабилитационных центрах наркозависимые избавляются от пагубной зависимости, обретают новые ценности посредством комплексного подхода к лечению, включая программу мирового уровня «12 шагов». Лечение наркомании проводится на уровне психологии, духовных и социальных факторов.

Также на заседании с докладом о реализации комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в рамках госпрограммы региона «Развитие здравоохранения» выступил министр по физической культуре и спорту Али Дошхоклоев. Он проинформировал, что ведомство полностью освоило выделенные в 2022 году средства на проведение спортивных мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Учитывая особую актуальность темы, а также спектр проблем, связанных с наркоманией, участники заседания обсудили предложения по совершенствованию законодательных, административных и профилактических мер, направленных на борьбу с этим злом.

Резюмируя работу заседания, Магомет Тумгоев отметил, что данная тема имеет острый социальный характер и не может оставить равнодушным никого.

«Одной из важнейших задач в борьбе с наркоманией является организация эффективной системы профилактики, а также реабилитация наркозависимых. Мы все вместе должны взяться за решение этой задачи. Необходимо взаимодействие государственных органов и общественных организаций, которое будет опираться на духовно-нравственную составляющую нашего общества», — подчеркнул спикер.