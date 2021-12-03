Поприветствовав участников встречи, спикер отметил, что современные технические возможности оказывают неблагоприятное влияние на складывавшиеся столетиями и скрепленные традицией общественные нормы не только в Ингушетии, но и в целом на Кавказе.

Сегодня на страницах социальных сетей мы вынуждены наблюдать комментарии, преимущественно лишенные всякого здравого смысла. Это противоречит основам кавказского воспитания, разрушает добрососедские отношения и создает серьезную почву для возникновения общественного дисбаланса. Необходимо противостоять провокаторам, которые, прикрывшись анонимными пользователями, сеют раздор и смуту в обществе.

«Вопрос справедливости и законности должен быть предметом серьезного обсуждения не в интернет-пространстве, а специалистами и профессионалами в установленном формате. Это касается как внутриполитической обстановки, так и взаимоотношений с соседними республиками», — отметил спикер.

Присутствовавшие высказались относительно озвученной проблемы и выразили свое видение ее решения.

В частности, была отмечена необходимость создания органа, регулирующего общественные отношения путем компетентного и аргументированного убеждения, — общественного совета при комитете Народного собрания по национальной политике и связям с общественностью.

Общество — это динамически развивающаяся система. Именно поэтому данный институт значим для республики в определении основных направлений политики, изучении общественно-политических вопросов, волнующих молодежь, составляющей значительную часть многонационального ингушского общества. Общественный совет сможет отчасти нивелировать негативное воздействие социальных сетей на процессы, происходящие в обществе.

Завершая встречу, Тумгоев подчеркнул, что это общение настраивает на позитивное мышление и что совместная работа общественных представителей и депутатов Народного собрания имеет большие перспективы для будущего республики.