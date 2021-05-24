В 2021 году выпускники 9-х классов сдают экзамены только по двум обязательным предметам — русскому языку и математике. Экзамены по предметам по выбору не проводятся. Участники с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды для получения аттестата могут сдать только один предмет по своему выбору — русский язык или математику в форме ОГЭ или ГВЭ.

24 и 25 мая пройдут ОГЭ и ГВЭ-9 по русскому языку, 27 и 28 мая — по математике. 8 и 30 июня в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по русскому языку, 16 июня и 2 июля — по математике. Сдать экзамены в резервные дни смогут участники, пропустившие основные сроки сдачи или не завершившие написание экзаменационной работы по болезни или иной уважительной причине, а также участники, получившие неудовлетворительный результат.

ОГЭ проводится в специально оборудованных пунктах проведения экзаменов (ППЭ). Для исключения возможности нарушений ППЭ могут быть оборудованы металлоискателями, средствами видеонаблюдения и системами подавления сигналов мобильной связи. Во всех ППЭ будут применяться меры эпидемиологической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором.

ОГЭ начинается в 10:00 по местному времени. Продолжительность экзаменов по русскому языку и математике — 3 часа 55 минут (235 минут). На экзамене по русскому языку разрешено пользоваться орфографическим словарем, на экзамене по математике — линейкой и выданными справочными материалами.

Телефон горячей линии Рособрнадзора по вопросам, связанным с проведением ЕГЭ и ОГЭ: +7 (495) 984-89-19.

Телефон линии доверия по вопросам нарушений на экзаменах: +7 (495) 104-68-38.