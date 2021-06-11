В муниципальном Дворце культуры г. Назрань, по этому случаю прошла пресс-конференция с участием композитора, продюсера, руководителя данного проекта Андрея Батурина, министра культуры Ингушетии Темерлана Дзейтова, его заместителя Айны Ильясовой, председателя Регионального отделения Союза композиторов России в Ингушетии Фаризы Шадыжевой, поэта, лауреата премии «Овация» и «Золотое перо России» Александра Шаганова, композитора, заслуженного артиста РФ, заместителя председателя жюри фестиваля-конкурса " Красная Гвоздика " им. И. Кобзона Олега Каледина, поэта, исполнителя собственных песен, заслуженного артиста России Симона Осиашвили, исполнительного директора «Имперского Русского балета» Магомеда Кулбужева, приложившего немало усилий, чтобы фестиваль прошел в Ингушетии.

В дружественной, непринужденной атмосфере гости ответили на все вопросы журналистов, касающихся целей и задач конкурса, жизни и творчестве самих организаторов конкурса, первых впечатлений от пребывания в Ингушетии. В общем — никаких очерченных рамок в пресс — конференции не ставилось.

— Учредителями Международного фестиваля-конкурса патриотической песни «Красная гвоздика», являются Евразийский совет композиторов и музыкальных деятелей и Благотворительный фонд содействия культуре и спорту «ЮнОлимп», — рассказал руководитель проекта Коледин. — Конкурс проходит при поддержке Министерства культуры России, его цель — формирование в молодёжной среде уважительного отношения к Родине, её истории, культуре, традициям, сохранение и развитие лучших традиций отечественного музыкального искусства. Задачи конкурса — популяризация патриотической и гражданской тематики, выраженной в песнях, возрождение и поддержка лучших патриотических и гражданских традиций фестиваля, содействие повышению интереса к классике отечественной песенной культуре, выявление и поддержка талантливых коллективов, авторов и исполнителей.

Все без исключения гости признались, что, приехав лишь накануне в Ингушетию, уже полюбили ее атмосферу, изумительную национальную музыку, в т. ч. и под авторством министра культуры Ингушетии Тамерана Дзейтова, который уже побеждал в этом конкурсе. Последний не скрывал радости и удовлетворения от того, что региональный (с участием представителей субъектов юга России) этап конкурса проходит в Ингушетии и, выразил надежду, что данный отборочный тур явит почитателям песенного исполнительского мастерства массу талантов.

Помимо конкурсных прослушиваний участников в программу фестиваля включены

выездное заседание Президиума Евразийского совета композиторов и музыкальных деятелей Ассамблеи народов Евразии на тему "Евразийская культурная интеграция республик Северо-Кавказского региона, встречи и обсуждения различных профессиональных образовательных и просветительских направлений, круглые столы по песенному и академическому искусству, посещение музыкальных школ и учреждений культуры с проведением мастер-классов.

Добавим, что победители всех отборочных туров встретятся в финале, который пройдет в Москве в феврале следующего года.